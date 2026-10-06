Patrijarh Porfirije otputovao u Australiju

Autor:ATV redakcija
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Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije otputovao je danas u kanonsku posjetu Mitropoliji australijsko-novozelandskoj.
U pratnji patrijarha su mitropoliti timočki Ilarion i niški Arsenije, te episkopi bihaćko-petrovački Sergije i valjevski Isihije.
Na međunarodnom aerodromu "Ferenc List" u Budimpešti, poglavara Srpske pravoslavne crkve i njegovu pratnju ispratio je mitropolit budimski Lukijan i ambasador Srbije u Mađarskoj Aleksandra Đurović, saopštila je SPC.
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Patrijarh srpski boraviće u Melburnu od 8. do 10. oktobra i osveštati Hram Svetog arhiđakona Stefana u Kizbori.
Patrijarh će od 14. oktobra boraviti u Kanberi, a zatim, od 14. do 18. oktobra, u Sidneju gdje će osveštati Hram Rođenja Hristovog na Koledžu "Sveti Sava" u Varovilu i osveštati kamen temeljac na tom koledžu, prenosi Srna.
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