Zeljković za ATV: Pobjeda SNSD-a potvrda odgovorne i konzistentne politike

SNSD je apsolutni pobjednik izbora ne samo u Republici Srpskoj, već i u BiH, a građani su na izborima jasno izabrali put kojim Srpska treba da ide, poručio je gostujući u programu ATV-a odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Bogoljub Zeljković.

On je naglasio da su rezultati izbora u najvećem gradu Srpske jasan pokazatelj da su građani vidjeli da se Banjaluka ne kreće u dobrom smjeru pod aktuelnom gradskom administracijom, te da umjesto kapitalnih projekata, ozbiljne strategije i rješavanja akutnih problema poput manjka mjesta u vrtićima i saobraćajnog kolapsa, gledaju populizam, "šminkanje" grada i rijaliti.

Zeljković je istakao da je pobjeda SNSD-a potvrda odgovorne i konzistentne politike koju predvodi Milorad Dodik, naročito u izazovnim vremenima kroz koja je Republika Srpska prolazila.

"Ja bih prvo iskoristio priliku da se zahvalim svim građanima Republike Srpske što su izašli u nedjelju na izbore, što su izabrali put kojim Republika Srpska treba da ide u narednom periodu, izabrali rukovodstvo, ukazali povjerenje SNSD-u, ukazali povjerenje Miloradu Dodiku, izabrali ga za predsjednika, Željku Cvijanović. Poslije tih izbora SNSD je apsolutni pobjednik izbora, ne samo u Republici Srpskoj, nego i u Bosni i Hercegovini. To je potvrda dobrih politika koje SNSD vodi, prije svega predsjednika Milorada Dodika. Svjedoci smo da je Republika Srpska prošla svašta u prethodnom periodu, ali nikada nismo odstupali od jedne stvari, a to je da očuvamo Republiku Srpsku, i hvala im na tome", poručio je Zeljković.

Govoreći o situaciji u Banjaluci, Zeljković se osvrnuo na izborne rezultate u gradu, ističući drastičan pad podrške opoziciji u odnosu na raniji period.

Republika Srpska Cvijanovićeva daleko ispred ostalih kandidata

"Što se tiče Banjaluke, ja sam odbornik dvije godine i mnogo puta smo pričali o samom stanju u gradu. Meni je žao kada pričamo o takvim stvarima, ispadne da samo kritikujemo gradonačelnika, ali je realnost takva kakva jeste. Sami rezultati izbora u Banjaluci, gdje je SNSD odnio pobjedu za listu, a kandidat predsjednica Željka Cvijanović ostvarila sjajan rezultat. Podsjećam da smo prije nekih godinu dana imali nametnute izbore kada je ta razlika bila oko 14.500 za opozicionog kandidata i da je izašlo oko 70.000 ljudi. To zaista pokazuje da su i sami građani uvidjeli da se Banjaluka ne kreće u dobrom smjeru. Sve ono o čemu smo pričali nismo govorili da bismo kritikovali, nego smo ukazivali na realne probleme sa kojima građani svakodnevno žive", naveo je Zeljković.

On je podvukao da SNSD nastavlja odgovornu politiku i da će glavni fokus i dalje biti direktan razgovor sa građanima i rješavanje njihovih muka, dok je svu odgovornost za zastoje u gradu adresovao na gradonačelnika Draška Stanivukovića.

"Mi nastavljamo da radimo ono što smo radili i u prethodnom periodu. Zahvalni smo na podršci, ali smo se isto tako odgovorno ponašali. Bez obzira što je bilo pojedinaca koji su pravili svoje stranke, a sada su poslati u političku penziju i samo su naštetili SNSD-u, mi ćemo nastaviti, prije svega u Banjaluci, da slušamo građane. To je nešto što radimo sve ove godine da njihove probleme pokušamo da riješimo. Građani su malo zbunjeni u Banjaluci. Mnoge stvari krive SNSD zato što imamo skupštinsku većinu, ali istina je da svu izvršnu vlast u gradu ima gradonačelnik gospodin Stanivuković. Sve one stvari i odluke koje mi donesemo u Skupštini opet dođu do toga da li će gospodin Stanivuković da ih sprovede ili neće. Mnogo je problema u Banjaluci. Pričali smo o vrtićima, to mi je najbolnija tema da preko 2.500 djece nema mjesto u vrtićima. O nizu komunalnih i infrastrukturnih problema da ne pričamo. Umjesto najavljivane saobraćajne revolucije, dobili smo saobraćajni kolaps. Nažalost, Banjaluci nedostaju kapitalni projekti koji će omogućiti da grad nastavi da se razvija. Grad nije šetalište, grad nije park, grad nije spomenik na kružnom toku. Sve su to lijepe stvari, ali grad traži ozbiljna sistemska rješenja", istakao je on.

Zeljković smatra da je krajnje vrijeme da se gradonačelnik posveti poslu za koji je izabran, umjesto političkih ambicija i trošenja vremena na kampanje.

"Ono što je po meni ključno jeste da je pozicija gradonačelnika najodgovornija za sve što se dešava u gradu. Meni je drago da Banjaluka poslije ovih izbora konačno dobija gradonačelnika u punom kapacitetu. Svjedoci smo da je unazad godinu i po dana sam Stanivuković prvo osnivao neki svoj pokret, pa je izgubio vrijeme da bude kandidat za predsjednika, tu je trku izgubio, pa je bio kandidat za premijera – i tu je trku izgubio. Sad je konačno vrijeme da se vrati i da radi posao za koji je legitimno izabran prije dvije godine. Da biste vodili jedan ozbiljan grad, morate imati viziju, morate znati šta su prioriteti i morate imati ljude koji su sposobni da sve to sprovedu", kazao je Zeljković.

Odbornik SNSD-a je podsjetio da je skupštinska većina omogućila realizaciju važnih projekata, ali da opstrukcije gradske administracije koče one najvažnije, poput izgradnje novih vrtića.

"Ne mogu da kažem da ništa ne valja, riješili smo pitanje vode za dijelove grada, ali upravo zahvaljujući Skupštini grada i skupštinskoj većini predvođenoj SNSD-om koja je obezbijedila sredstva da se izgradi nova vodovodna mreža za Tunjice, koja je puštena u rad prije nekoliko mjeseci. Zahvaljujući Skupštini grada obezbijeđena su i sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za most u Docu, što je jedan od ključnih kapitalnih projekata. Ne bi bilo srećnijeg čovjeka od mene da u naredne dvije godine riješimo pitanje vrtića. Mi već dvije godine imamo spremno i obezbijeđeno 15 miliona maraka od institucija Republike Srpske, tačnije Vlade i Kabineta predsjednika, da se izgradi pet novih vrtića na području Banjaluke. Jedini kočničar u tome bila je aktuelna gradska administracija jer nisu željeli da urade svoj dio posla i obezbijede lokacije. Samo 'šminkanje' grada je u redu, ali postoje akutni problemi. Na samo 500 metara od centra grada, u naselju Pobrđe, ljudi nemaju osnovne uslove za život klizišta prijete kućama, nemaju kanalizaciju. Iako je SNSD u Skupštini obezbijedio sredstva da se uradi kanalizacija na Pobrđu, to još uvijek nije aktuelizovano od strane Grada", upozorio je Zeljković.

Naglasio je da su institucije Republike Srpske bile i ostale najveći oslonac razvoja Banjaluke.

"Zaista dugujemo zahvalnost institucijama Vlade Republike Srpske koja je konstantno prisutna u Banjaluci. Bez obzira što gradonačelnik dolazi iz druge političke opcije, mi smo pokazali političku odgovornost da ulažemo u svaki dio Srpske, a posebno u Banjaluku. Banjaluka je posebno mjesto za SNSD. Zahvaljujući SNSD-u i Miloradu Dodiku, Banjaluka je postala glavni grad, a potom i administrativni i finansijski centar Republike Srpske. Vlada i institucije su učestvovale sa 70-80% u izgradnji spomenika palim borcima. Finansirale su most u Česmi preko 'Puteva Srpske', kružne raskrsnice, Terme Banja Luka, ulaganja u sport, Klinički centar i kompletan zdravstveni sektor. Sve velike i kapitalne investicije podržale su institucije Srpske. Siguran sam da ćemo sa novom Vladom nastaviti taj pozitivan trend. Nakon mosta u Česmi, već smo ušli u fazu projektovanja zaobilaznice oko Banjaluke koja će rasteretiti najopterećeniji dio prema Starčevici, a radi se i projekat obilaznice od Česme prema Vrbanji", najavio je Zeljković.

Komentarišući saobraćajni kolaps i komunalne probleme u gradu, Zeljković je zaključio da se gradska vlast umjesto strukom vodi samo slikom za društvene mreže.

"Najavljivali su saobraćajnu revoluciju, a dobili smo kolaps. Najavljivali su električne autobuse i tramvaje, pa nemamo ništa od toga. Žao mi je što je Banjaluka pretvorena u pozorišnu predstavu i rijaliti program, gdje je očigledno najbitnije samo postaviti lijepu sliku na Instagram. Stručnjaci i saobraćajni tehničari su jasno rekli da je upravo ovakva promjena u centru grada izazvala probleme. Grad mora da da slobodu stručnim ljudima u Gradskoj upravi, a ne da gradonačelnik sam donosi sve odluke. Naša poruka 'Vraćamo Banjaluku' znači nastavak kontinuiteta dobrih politika i podrške institucija. Više puta sam pozivao gradonačelnika da sjednemo svi zajedno, popišemo svih 110 problema koje grad ima i odredimo prioritete, ali odgovor nikada nismo dobili. Prioritet moraju biti vrtići – već pokrećemo inicijative za lokacije na Kliničkom centru, zahvaljujući Nikoli Šobotu, kao i u Kampusu. Pored toga, moramo se posvetiti čistoći i ekologiji. Kontejneri su prepuni, kvalitet vazduha zimi je alarmantan, a Grad već 10 mjeseci nije uradio ništa po tom pitanju. Gradonačelnik za sebe kaže da je mađioničar, ali magični štapić nema. Kao što su ljeti ljudi ostajali bez vode, zimi nas čekaju hladni radijatori. S naše strane postoji dobra volja za razgovor i rješavanje problema, a sa druge strane i dalje čekamo odgovore", zaključio je Bogoljub Zeljković u razgovoru za ATV.