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Cvijanovićeva daleko ispred ostalih kandidata

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06.10.2026 18:38

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Цвијановићева далеко испред осталих кандидата
Foto: ATV

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović osvojila je 298.366 glasova, što je za 156.775 glasa više u odnosu na kandidata SDS-a Marinka Božovića, pokazali su novi preliminarni podaci Centralne izborne komisije (CIK) BiH.

Za Božovića je glasao 141.591 birač, dok je kandidat Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović osvojio 96.616 glasova.

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Ukupno je obraćeno 96,54 odsto biračkih mjesta. Važećih listića bilo je 536.573, nevažećih praznih 23.603, dok je nevažećih iz drugih razloga bilo 4.896.

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Željka Cvijanović

SNSD

Srpski član predsjedništva BiH

Rezultati izbora 2026

Izbori 2026

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