Cvijanovićeva daleko ispred ostalih kandidata

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Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović osvojila je 298.366 glasova, što je za 156.775 glasa više u odnosu na kandidata SDS-a Marinka Božovića, pokazali su novi preliminarni podaci Centralne izborne komisije (CIK) BiH.

Za Božovića je glasao 141.591 birač, dok je kandidat Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović osvojio 96.616 glasova. Republika Srpska Minić za više od 57.000 glasova ispred Blanuše Ukupno je obraćeno 96,54 odsto biračkih mjesta. Važećih listića bilo je 536.573, nevažećih praznih 23.603, dok je nevažećih iz drugih razloga bilo 4.896.

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