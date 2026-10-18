Kamion uletio na igralište, poginuli dječak i muškarac

Kamion je uletio u prostor omladinske fudbalske utakmice u američkoj državi Kanzas, pri čemu su poginuli šestogodišnji dječak i muškarac star 35 godina, a 10 lica je hospitalizovano sa traumatskim povredama, saopštila je policija.

"Povrede se kreću od lakših do teških, ali nijedna nije opasna po život", izjavio je policijski kapetan Vičite Aron Mozes na konferenciji za novinare.

On je rekao da su dvije osobe proglašene mrtvima na licu mjesta.

Mozes je dodao da je kamion, koji je završio na polju na zapadnom kraju sportskog kompleksa "Strajker", vozila žena stara 34 godine.

Policijski kapetan je naveo da ona ne sarađuje sa istražiocima i trenutno je u pritvoru.

"Znamo šta se dogodilo, ali sada se trudimo da otkrijemo zašto se to dogodilo i još nismo stigli do odgovora", rekao je šef policije Vičite Džo Salivan.

Žena koja je vozila imala je dijete koje je igralo fudbal u kompleksu, ali ne na terenu gdje se incident dogodio.