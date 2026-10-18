Novi glasovi promijenili mandate u četiri kantona i Parlamentu FBiH: Evo ko ulazi u skupštine

Prema najnovijim preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije CIK, promijenila se raspodjela mandata u skupštinama Zeničko-dobojskog, Tuzlanskog, Srednjobosanskog i Bosansko-podrinjskog kantona, kao i u jednoj izbornoj jedinici za Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH.

Promjene su nastale nakon što je CIK počeo da unosi glasove pristigle poštom i ispravlja ranije unesene rezultate. U odnosu na presjek od 16. oktobra, SDA dobija dva mandata u kantonalnim skupštinama, a HDZ BiH jedan. Glas naroda ulazi u Skupštinu BPK.

Zeničko-dobojski kanton

SDA preuzima 15. mandat u Skupštini ZDK od SDP-a. Odlučili su glasovi poštom: SDA ih je dobila 161, a SDP 30.

U Skupštinu ulazi Selmir Delić (SDA), a ispada Almir Babajić (SDP). SDP-u nedostaje 31 glas da vrati mandat.

Naša stranka, koja je prije dva dana bila manje od jednog glasa iznad izbornog praga, sada je 16 glasova iznad njega.

Tuzlanski kanton

SDA preuzima 14. mandat u Skupštini TK od SBB-a, koji ostaje sa jednim poslanikom. SBB-u nedostaje 41 glas da vrati mandat.

U Skupštinu ulazi Suvada Džuzdanović (SDA), a ispada Edis Trumić (SBB).

Srednjobosanski kanton

HDZ BiH preuzima osmi mandat u Skupštini SBK od SDA, koja sada ima 11 poslanika. HDZ BiH je poštom dobio 1.273 glasa, a SDA 155.

U Skupštinu ulazi Josipa Lozančić (HDZ BiH), a ispada Jasminko Ratkušić (SDA).

Bosansko-podrinjski kanton

Glas naroda je sa 356 glasova prešao izborni prag od 351 glasa i osvaja jedan mandat. Prije dva dana bio je dva glasa ispod praga. Mandat preuzima od Naroda i pravde, koji sada ima tri poslanika.

U Skupštinu ulazi Daliborka Milović (Glas naroda), a ispada Lejla Ćatović (NiP).

U BPK još nije evidentiran nijedan glas poštom, a obrađeno je 35 od 36 biračkih mjesta, pa razlika od pet glasova nije konačna.

Parlament Federacije BiH

U osmoj izbornoj jedinici za Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, koja obuhvata Srednjobosanski kanton, HDZ BiH preuzima treći direktni mandat od SDA. HDZ BiH je u ovoj jedinici poštom dobio 1.314 glasova, a SDA 149.

Direktni mandat dobija Marijan Marjanović (HDZ BiH), a gubi ga Nisvet Hrnjić (SDA).

Ipak, SDA bi trebalo da zadrži ukupan broj mandata, imajući u vidu da će HDZ izgubiti, a SDA dobiti jedan kompenzacioni mandat.

Vrijedi istaći da su ovi rezultati preliminarni, a raspodjela mandata nije zvanična. U svim navedenim jedinicama još nisu uneseni svi glasovi u odsustvu, glasovi iz mobilnih timova i diplomatsko-konzularnih predstavništava, pa može doći do promjena.

(Kliks)