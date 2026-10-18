Ponovljeno glasanje u Bukviku počelo na vrijeme i bez problema

U Brkom je ponavljanje glasanje na jednom biračkom mjestu u Bukviku počelo na vrijeme i bez problema, rekla je Srni član Izborne komisije Brčkog Ljiljana Orendi.

Prema njenim riječima, na ovom biračkom mjestu u osnovnoj školi u Bukviku upisana su 403 birača - 322 sa entitetskim državljanstvom Republike Srpske i 81 sa entitetskim državljanstvom Federacije BiH.

Centralna izborna komisije BiH poništila je glasanje na ovom biračkom mjestu jer na dan opštih izbora 4. oktobra birači sa državljanstvom Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće i nisu mogli da glasaju za Parlamentarnu skupštinu BiH.