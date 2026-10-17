"BH diplomatija ne postoji"

Diplomatske aktivnosti bh. zvaničnika ne daju opipljivije rezultate, a posjete na međunarodnom nivou često rezultiraju samo zajedničkom fotografijom. Diplomatija iz kancelarije ministra inostranih poslova u SM BiH Elmedina Konakovića najčešće se svodi na političke obračune sa Republikom Srpskom.

Iako mu niko ne brani da ode, stvara kontakte, razgovara, napiše poneko obrazloženje, bh. diplomatija je u najmanju ruku nevidljiva.

"Ona ne postoji. Mi već sada možemo reći da spoljna politika BiH ne postoji. Mi nemamo saglasnost ni po jednom pitanju o ključnim temama koje su sada aktuelne. Mislim na različite osnove po kojima je Ministarstvo vanjskih poslova prventsveno zbog ličnih animoziteta ili političkih stavova ministra ulazilo u sukobe ili sa zvaničnicima Republike Srpske ili predstavnicima države Hrvatske, Srbije pa čak i SAD ili Izraela. Postojale su i mnoge druge situacije gdje smo pokazali apsolutnu neusklađenost u spoljnoj politici odnosno međunarodnom predstavljanju BiH", rekao je Dragan Dakić, savjetnik predsjednika NSRS za međunarodno pravo.

Osim što je bh. diplomatija na čekanju konstantno dolazi do etiketiranja zvaničnika Republike Srpske tokom neke zvanične posjete, smatra Dakić.

"Zastava stoji ovde, onde, istaknuta je ova ili ona zastava, niste trebali da ih primite i tome slično. Stiče se utisak da to ministarstvo zaista ne radi ništa za BiH, odnosno za građane BiH ni za njenu privredu, ni za njenu stabilnost. Naprotiv imamo niz primjera da su oni četiri godine potrošili na stvaranje neke klime koja nije produktivna i nije progresivna i nikome ne koristi", rekao je Dakić.

I državljani Srbije u BiH su na meti Elmedina Konakovića. Sada opstruiše glasanje u BiH 25. oktobra. Ne želi da uputi na odlučivanje notu Ambasade Srbije kako bi državljani Srbije ostvarili biračko pravo. Zbog toga je ministar Staša Košarac zatražio vanrednu sjednicu Savjeta ministara.

"Kakva je to poruka garantu Dejtonskog sporazuma, zagovaraju je l tako Dejtonski sporazum, Srbija je garant Dejtonskog sporazuma. Kada je bilo riječi o Hrvatskoj koja isto tako garant Dejtonskog sporazuma mi smo glasali da hrvatski građani u BiH mogu da glasaju. Toliko o autističnoj politici Dine Konakovića, prolupaloj politici Dine Konakovića", rekao je Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u SM BiH.

S druge strane, teško je ignorisati činjenicu da je u relativno kratkom periodu vlast u Republici Srpskoj uspjela značajno istaknuti svoju poziciju na međunarodnom planu. Uz prisne veze s Moskvom, izgrađeni su i čvrsti odnosi sa Tel Avivom, ali i sa čelnim ljudima američke administracije.