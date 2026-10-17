Jačanje sistema za sprečavanje pranja novca

U narednih šest mjeseci radna grupa treba da pripremi izmjene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Cilj je dodatno usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa legislativom Evropske unije i ispunjavanje preporuka Manivala.

"To su svjetske tekovine i te izmjene Zakona, koje podrazumijevaju onemogućavanje da neko ko na takav način koristi finansijska sredstva da treba da se to spriječi. I apsolutno SVAK normalan to podržava u svakom društvu", rekao je Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH.

Ova oblast je u BiH rasprostranjena, ali nije uvijek vezana samo za kriminal. Česta je nesmotrena ekonomija.

"Nesmotrena ekonomija je i kada neki naš domaćin u malim mjestima uzgaja ovce i prodaje ih za Božić, a to ne ide preko zvaničnog tržišta, na to ne plaća porez. Vi morate napraviti zakon koji je dovoljno dobar da nesmotrenu ekonomiju uvučete u legalne tokove, da s druge strane ne ostavite previše prostora da se zaista radi o pranju novca – odnosno da novac koji je stečen kriminalnim aktivnostima uđe u legalne tokove", rekao je Marko Đogo, ekonomista.

Zakon će pomoći u kontekstu registra stvarnih vlasnika, regulacija bankarskog sektora i strožih kontrola porijekla vlasništva, kaže Admir Čavalić. A prati novac najlakše je na tržištu nekretnina.

"I vidimo dakle kontinuitet rasta cijena nekretnina. Takođe, u literaturi, u praksi se spominju igre na sreću, zatim bilo kakva oblast ekonomije gdje ima dosta gotovinskog plaćanja, veći broj transakcija ili prometa sa višim iznosima", rekao je Admir Čavalić, ekonomski analitičar.

Na stranici Inspektorata Republike Srpske dostupne su i „Smjernice za procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti“. Inspekcijske kontrole će obuhvatiti i način na koji preduzeća provjeravaju klijente, prate sumnjive transakcije i vode finansijske evidencije.