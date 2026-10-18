U Srpskoj rođeno 14 beba

Autor:ATV redakcija
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U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 14 beba, po sedam djevojčica i dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.
U porodilištu Banjaluka rođeno je sedam beba, Doboju i Nevesinju po dvije, te po jedna u Prijedoru, Bijeljini i Trebinju.
u Banjaluci su rođene četiri djevojčice i tri dječaka, Doboju i Nevesinju po dječak i djevojčica, u Prijedoru i Bijeljini po dječak, a u Trebinju djevojčica.
U porodilištima Istočno Sarajevo, Gradiška, Foča i Zvornik nije bilo poroda.
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