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U Srpskoj rođeno 14 beba

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18.10.2026 08:43

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Foto: ATV

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 14 beba, po sedam djevojčica i dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je sedam beba, Doboju i Nevesinju po dvije, te po jedna u Prijedoru, Bijeljini i Trebinju.

u Banjaluci su rođene četiri djevojčice i tri dječaka, Doboju i Nevesinju po dječak i djevojčica, u Prijedoru i Bijeljini po dječak, a u Trebinju djevojčica.

U porodilištima Istočno Sarajevo, Gradiška, Foča i Zvornik nije bilo poroda.

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Republika Srpska

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