Dodik: SNSD i HDZ BiH žele da institucije funkcionišu u skladu sa Ustavom

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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da se prilikom formiranja vlasti na nivou BiH mora poštovati izborna volja konstitutivnih naroda i njihovih legitimnih predstavnika.
"Rezultati izbora jasno su pokazali kome su građani dali povjerenje, a SNSD i HDZ BiH ostaju nezaobilazni politički faktori", poručio je Dodik na društvenoj mreži "Iks".
Prilikom formiranja vlasti na nivou BiH mora se poštovati izborna volja konstitutivnih naroda i njihovih legitimnih predstavnika. Rezultati izbora jasno su pokazali kome su građani dali povjerenje, a SNSD i HDZ BiH ostaju nezaobilazni politički faktori.
Sa predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem tokom sedmice razgovarao sam o formiranju vlasti. SNSD i HDZ BiH neće jedni bez drugih, jer želimo da institucije funkcionišu u skladu s Ustavom i principom konstitutivnosti.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 18, 2026
U osvrtu na proteklu sedmicu Dodik je podsjetio da je sa predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem razgovarao o formiranju vlasti.
"SNSD i HDZ BiH neće jedni bez drugih, jer želimo da institucije funkcionišu u skladu s Ustavom i principom konstitutivnosti", naglasio je Dodik.
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