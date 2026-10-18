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Dodik: SNSD i HDZ BiH žele da institucije funkcionišu u skladu sa Ustavom

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18.10.2026 08:08

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик и предсједник ХДЗ-а Драган Човић
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da se prilikom formiranja vlasti na nivou BiH mora poštovati izborna volja konstitutivnih naroda i njihovih legitimnih predstavnika.

"Rezultati izbora jasno su pokazali kome su građani dali povjerenje, a SNSD i HDZ BiH ostaju nezaobilazni politički faktori", poručio je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

U osvrtu na proteklu sedmicu Dodik je podsjetio da je sa predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem razgovarao o formiranju vlasti.

"SNSD i HDZ BiH neće jedni bez drugih, jer želimo da institucije funkcionišu u skladu s Ustavom i principom konstitutivnosti", naglasio je Dodik.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Dragan Čović

SNSD

HDZ BiH

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