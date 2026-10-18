Dodik: SNSD i HDZ BiH žele da institucije funkcionišu u skladu sa Ustavom

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da se prilikom formiranja vlasti na nivou BiH mora poštovati izborna volja konstitutivnih naroda i njihovih legitimnih predstavnika.

"Rezultati izbora jasno su pokazali kome su građani dali povjerenje, a SNSD i HDZ BiH ostaju nezaobilazni politički faktori", poručio je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Prilikom formiranja vlasti na nivou BiH mora se poštovati izborna volja konstitutivnih naroda i njihovih legitimnih predstavnika. Rezultati izbora jasno su pokazali kome su građani dali povjerenje, a SNSD i HDZ BiH ostaju nezaobilazni politički faktori. Sa predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem tokom sedmice razgovarao sam o formiranju vlasti. SNSD i HDZ BiH neće jedni bez drugih, jer želimo da institucije funkcionišu u skladu s Ustavom i principom konstitutivnosti. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 18, 2026

U osvrtu na proteklu sedmicu Dodik je podsjetio da je sa predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem razgovarao o formiranju vlasti.

"SNSD i HDZ BiH neće jedni bez drugih, jer želimo da institucije funkcionišu u skladu s Ustavom i principom konstitutivnosti", naglasio je Dodik.