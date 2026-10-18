Bomba na Malom Kalemegdanu! Zvezda dovela NBA centra!

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Košarkaški klub Crvena zvezda doveo je novog igrača na poziciji centra, a riječ je o kamerunskom košarkašu Kristijanu Koloku, koji stiže iz NBA lige, iz ekipe Toronto Reptorsa.
Koloko, koji igra na poziciji centra, ima 26 godina, a tokom karijere nastupao je u NBA ligi za Toronto, Los Anđeles Lejkerse, Memfis, San Antonio i Atlantu. Sam transfer zvanično su potvrdili i crveno-bijeli.
„Kristijan Koloko novo je pojačanje KK Crvena zvezda Meridijanbet! Dobro došao u Beograd i crveno-bijelu porodicu, Kristijane! Bivši centar Toronta, Los Anđeles Lejkersa i Memfisa stiže u Beograd i pojačaće centarsku liniju našeg tima nakon obavljenih ljekarskih pregleda.
Iako je za njegove usluge bilo zainteresovano više evroligaških klubova, odlučio je da Crvena zvezda bude njegova prva evropska stanica u karijeri. Kristijan Koloko visok je 211 centimetara. Rođen je u Kamerunu, u gradu Duali, ali je sve značajnije košarkaške korake napravio u Sjedinjenim Američkim Državama, najprije kao član dvije srednje škole u Kaliforniji, a potom i tokom trogodišnjeg boravka na Univerzitetu Arizona, jednom od prestižnih košarkaških programa u NCAA ligi“, navodi se u objavi kluba.
Christian Koloko is the newest addition to the BC Crvena zvezda Meridianbet roster! Welcome to Belgrade and the Red&White family, Christian! 🔴⚪️
Kristijan Koloko novo je pojačanje KK Crvena zvezda Meridianbet!
Bivši centar Toronta, LA Lejkersa i Memfisa stiže u Beograd i pojačaće centarsku liniju našeg tima nakon obavljenih lekarskih pregleda. Iako su za njegove usluge bili zainteresovani brojni evroligaški klubovi, odlučio je da crveno-beli budu prva evropska stanica u njegovoj karijeri.
Kristijan Koloko je visok 211 centimetara, rođen je u Kamerunu (Duala), ali je sve značajnije košarkaške korake pravio u SAD - prvo kao član dve srednje škole u Kaliforniji, a onda i kroz trogodišnji boravak na Arizoni, jednom od prestižnih NCAA košarkaških programa.
#kkcz #WeAreTheTeam— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 18, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Košarka
14 h0
Košarka
23 h0
Košarka
1 d0
Košarka
1 d0
Najnovije
Najčitanije
11
59
11
54
11
38
11
34
11
27
Trenutno na programu