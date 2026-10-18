Bomba na Malom Kalemegdanu! Zvezda dovela NBA centra!

Košarkaški klub Crvena zvezda doveo je novog igrača na poziciji centra, a riječ je o kamerunskom košarkašu Kristijanu Koloku, koji stiže iz NBA lige, iz ekipe Toronto Reptorsa.

Koloko, koji igra na poziciji centra, ima 26 godina, a tokom karijere nastupao je u NBA ligi za Toronto, Los Anđeles Lejkerse, Memfis, San Antonio i Atlantu. Sam transfer zvanično su potvrdili i crveno-bijeli.

„Kristijan Koloko novo je pojačanje KK Crvena zvezda Meridijanbet! Dobro došao u Beograd i crveno-bijelu porodicu, Kristijane! Bivši centar Toronta, Los Anđeles Lejkersa i Memfisa stiže u Beograd i pojačaće centarsku liniju našeg tima nakon obavljenih ljekarskih pregleda.

Iako je za njegove usluge bilo zainteresovano više evroligaških klubova, odlučio je da Crvena zvezda bude njegova prva evropska stanica u karijeri. Kristijan Koloko visok je 211 centimetara. Rođen je u Kamerunu, u gradu Duali, ali je sve značajnije košarkaške korake napravio u Sjedinjenim Američkim Državama, najprije kao član dvije srednje škole u Kaliforniji, a potom i tokom trogodišnjeg boravka na Univerzitetu Arizona, jednom od prestižnih košarkaških programa u NCAA ligi“, navodi se u objavi kluba.