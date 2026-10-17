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Magične stvari radi Jokić u NBA

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17.10.2026 08:17

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Магичне ствари ради Јокић у НБА
Foto: X/NBA

Nevjerovatno igra Nikola Jokić u predsezoni, a da je spreman da ponovo dominira na NBA parketima pokazao je i večeras u finalnoj proveri pred početak nove takmičarske godine. Denver je na svom terenu ubjedljivo pobijedio Los Anđeles Lejkerse (121:106), a najbolji srpski košarkaš je i ovoga puta imao odličan učinak.

Jokić je meč završio sa 17 poena, šest skokova, osam asistencija, dodao je na to i dvije ukradene lopte. a šutirao je sa svega jednim promašajem iz igre. Imao je 4/4 za dva poena, kao i 3/4 za tri.

Međutim, ono o čemu NBA liga najviše priča jeste nevjerovatan, gotovo magičan pas koji je podijelio svojim saigračima ove večeri u jednoj kontri. Skoro da se slobodno može reći da jedino on to može da uradi u čitavoj najboljoj ligi na planeti.

Lejkersi su ostali potpuno zbunjeni i uhvaćeni na krivoj nozi, nakon što je akciju započeo Džamal Marej i loptu dodao do Jokića, koji je bez ikakvog razmišljanja iza leđa uspeo da je pošalje dalje do Trevona Brazila, koji je samo imao posao da je spusti u mrežicu.

Čak i sama NBA liga se divila ovom novom čudu Nikole Jokića. Pogledajte kako je to izgledalo u snimku koji se nalazi ispod:

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Tagovi :

Nikola Jokić

košarka

Denver Nagets

Los Anđeles Lejkersi

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