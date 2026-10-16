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Zvezda ne staje: Vezali četvrtu uzastopnu pobjedu u Evroligi

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16.10.2026 23:11

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Звезда не стаје: Везали четврту узастопну побједу у Евролиги
Foto: Tanjug / AP

Košarkaši "Crvene zvezde" večeras su u Beogradu ostvarili četvrtu uzastopnu pobjedu u Evroligi savladavši ekipu "Pariza" 90:81 u šestom kolu najelitnijeg evropskog takmičenja.

Čima Moneke je predvodio "Zvezdu" do pobjede sa 23 poena, Džared Batler je postigao 13 uz pet asistencija, Džordan Nvora je zabilježio 12 poena i šest skokova, a Nikola Đurišić 11 poena.

"Zvezda" sada ima skor od četiri pobjede i dva poraza.

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KK Crvena zvezda

Evroliga

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