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Kada rusko gorivo stiže u SAD? Oglasili se iz Moskve

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18.10.2026 10:08

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Када руско гориво стиже у САД? Огласили се из Москве
Foto: Tanjug/AP

Rusko dizel gorivo će stići u SAD u roku od 15 do 20 dana nakon potpisivanja ugovora, a u druge zemlje za manje vremena, izjavio je zamjenik ruskog premijera Aleksandar Novak.

"Trenutno su u toku pregovori o komercijalnim uslovima, u suštini o zaključivanju ugovora. Čim budu potpisani, u roku od 15 do 20 dana gorivo će stići na tržišta, znači na tržišta SAD. Ako govorimo o drugim svjetskim tržištima, bližim zemljama, onda u kraćim vremenskim rokovima", rekao je Novak.

Ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Tramp postigli su dogovor o isporuci ruskog dizel goriva na svjetsko tržište tokom telefonskog razgovora 9. oktobra.

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Tagovi :

gorivo

Rusija

Amerika

Vladimir Putin

Donald Tramp

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