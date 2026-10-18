Kada rusko gorivo stiže u SAD? Oglasili se iz Moskve

Autor:ATV redakcija
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Rusko dizel gorivo će stići u SAD u roku od 15 do 20 dana nakon potpisivanja ugovora, a u druge zemlje za manje vremena, izjavio je zamjenik ruskog premijera Aleksandar Novak.
"Trenutno su u toku pregovori o komercijalnim uslovima, u suštini o zaključivanju ugovora. Čim budu potpisani, u roku od 15 do 20 dana gorivo će stići na tržišta, znači na tržišta SAD. Ako govorimo o drugim svjetskim tržištima, bližim zemljama, onda u kraćim vremenskim rokovima", rekao je Novak.
Ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Tramp postigli su dogovor o isporuci ruskog dizel goriva na svjetsko tržište tokom telefonskog razgovora 9. oktobra.
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