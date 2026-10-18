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"Da je Radovan Karadžić to uradio, ne bi bio član": Bodiroga o "pročišćavanju SDS-a" i Petroviću

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18.10.2026 09:53

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"Да је Радован Караџић то урадио, не би био члан": Бодирога о "прочишћавању СДС-а" и Петровићу
Foto: ATV

Ne smiruju se strasti u SDS-u oko isključenja Ljubiše Petrovića iz ove stranke. Opet se oglasio Ognjen Bodiroga, te detaljno objasnio što je gradonačelnik Bijeljine.

"Ko prekrši član 13. Statuta Srpske demokratske stranke, automatski prestaje da bude član SDS-a. O tome nema rasprave (vidjeti sliku na kraju teksta, član 13, tačka 3).

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"Zamislite koliko neko mora biti politički neodgovoran da javno podržava kandidata druge političke stranke za inokosnu funkciju, a zatim pokušava da opravda takav postupak. Zamislite koliko neko mora biti politički neodgovoran da na lokalnim izborima 2024. godine u Loparama podrži protivkandidata Rade Savića, kandidata SDS-a, i time stane na stranu političkog protivnika sopstvene stranke. Upravo to je učinio Ljubiša Petrović, a sada pokušava da opravda takav postupak", rekao je Bodiroga i dodao:

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Dakle, ko god prekrši član 13. Statuta, nije više član Srpske demokratske stranke pa makar to bio i Radovan Karadžić.

Najgore od svega jeste to što takvo ponašanje brane ljudi koji su išli na feštu kod Nenada Nešića nakon njegovog izlaska iz zatvora. I to dovoljno govori o njihovim političkim principima i dosljednosti.

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Kao što sam i najavio, proces pročišćavanja SDS-a je počeo i neće se zaustaviti. To vam garantujem.

Sva ostala piskaranja preko lažnih profila ili od ljudi koji to iz nekog razloga moraju da rade predstavljaju samo trošenje energije. Ljubiša i njemu slični završili su sa Srpskom demokratskom strankom, i to ne kažem ja nego Statut Srpske demokratske stranke!"

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Tagovi :

Ognjen Bodiroga

Ljubiša Petrović

SDS

Radovan Karadžić

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