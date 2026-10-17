Pandurević: Blanuša snosi ogromnu odgovornost

Predsjednik stranke SDS-a Branko Blanuša snosi ogromnu odgovornost za katastrofalni izborni rezultat, rekla je Aleksandra Pandurević, član Predsjedništva SDS-a i poručila da odluka o isključenju gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića mora da se povuče, jer se boji, kako je navela da bi to mogla biti posljednja sjednica Glavnog odbora SDS-a i da će nakon toga uslijediti potpuno uništavanje stranke.

"S obzirom na ovakav katastrofalan izborni rezultat, ne želim reći da je baš za sve odgovoran predsjednik Branko Blanuša, ali jeste za mnogo toga što se dešavalo u proteklih osam, devet mjeseci. Potpuno pogrešno pozicioniranje stranke, razvlačenja stranke oko PSS-a, pa čak i pokušaja potpuno van statutarnog utapanja stranke u PSS, odnosno fuzije sa PSS-om", navela je Pandurevićeva.

Navodi da Blanuša snosi ogromnu odgovornost, kao i da su građani rekli šta o svemu misle.

"Mi to ne možemo mijenjati ni narod kriviti, narod je ocijenio i politiku SDS-a, ali i naše ponuđene kandidate. Sasvim je demokratski i normalno i bilo bi odgovorno i moralno da oni koji su odgovorni za ovakav rezultat podnesu i ostavke ili ih makar ponude na provjeru. Blanuša to kategorično odbija", navela je ona.

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Uostalom, dodaje Pandurevićeva, s obzirom da nam slijede redovni unutarstranački izbori kroz koje je neophodno uraditi konsolidaciju stranke, analizu, popraviti stanje, pa ne mogu oni koji su doveli do ovakvog stanja raditi konsolidaciju. To treba da rade neki drugi ljudi.

"Ali Blanuša se grčevito bori da ostane u toj fotelji. Mislim da ćemo u narednih mjesec dana najdalje saznati odgovor zašto je to tako. Ne želim da proričem, ali mislim svima će biti jasno zašto se ne da ostavka - navela je ona i istakla da je sam gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović pisao Blanuši sredinom avgusta. Ja sam pisala petog oktobra jedno vrlo opširno pismo, analizu kampanje i ukazala na sve propuste i greške", istakla je ona.

Navela je da je da su pojedini kandidati vodili samo svoje kampanje.

"Daj meni mandat, njih ne zanima Blanuša, niti Božović. Njihov jedini cilj je bio da se domognu mandata, da ne govorim, ne želim da pominjem imena, ali mi znamo da su i neki naši funkcioneri nisu radili, čak ni za listu SDS-a, nego za listu PSS-a. Na to sam i u pisu ukazala gospodinu Blanuši da naši ljudi na terenu ne rade za njega. On nije reagovao. Izostala je svaka reakcija", istakla je Pandurevićeva.

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Istakla je da ga je u pismu upozorila i da potpuno pogrešno vodi kampanju ili je uopšte ne vodi.

"Da će tako vođenje dovesti da tabamo put u propast i da ćemo izgubiti izbore ukoliko se hitno nešto ne uradi. I upozorila ga na stanje šta se dešava u Bijeljini. Građani Bijeljine su se odredili spram ponude kandidata SDS-a na tim listama i da je uslijedio opšti revolt naših birača prema kandidatima. I da ćemo imati debakl i da on mora da pegla, da u Bijeljini ne bi ti kandidati i njega skroz srozali. Uspio je zadržati rezultat prijevremenih izbora mukotrpnim radom, prije svega gradonačelnika Petrovića i ljudi okupljenih oko njega, što Blanuša krenje nekorektno govori, kako optužuje Petrovića za tobožnju opstrukciju", istakla je ona.

Navela je da su na listi u Bijeljini bili, kako je istakla, nametnuti kandidati.

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"Pa čak i ona lista koju su osvojili Koordinacioni odbor prvi put u istoriji SDS-a se desilo da predsjednik stranke nestatutarno mijenja listu koju je usvojio Koordinacioni odbor. Prepravlja, neko potpisuje. Ljudi su rekli šta misle o tome. Ako je iko odgovoran za rezultat SDS-a u Izbornoj jedinici šest, upravo je odgovoran Blanuša koji je zajedno sa nekim ljudima van SDS-a pravio ovakvu listu kakva jeste, u slučaju u Bijeljini. I on je taj koji treba da ponese odgovornost", poručila je ona za RTRS.

Navela je da kada je riječ o kandidatu za člana Predsjedništva, Marinka Božovića, da se do toga došlo na nestatutaran način i da šest članova predsjedništva to tada nije podržalo.

"I umjesto da se pričalo o tome zašto neko ne podržava i šta je rješenje, odgovorio je da je sve bilo super i da smo dobili ono što želimo. I na kraju imamo SDS koji je rastrzan između PSS-a i Nebojše Vukanovića i platili smo cijenu jer smo dozvolili da se uvučemo u te igrice umjesto da mi budemo jednako dobri i sa jednim i sa drugim i da prezentujemo svoju politiku. Mi u ovoj izbornoj kampanji nismo imali nijednu poruku predsjedničkog kandidata. Šta ćemo mi to uraditi kada pobijedimo, kada dođemo na vlast? Imali smo samo jednu poruku da će otvoriti kancelariju za građane", rekla je Pandurević.

Mi insistiramo na tome, dodaje ona, da odluka kad izgubite i kad stranka sa onakvim rezultatom izgubi izbore, vi nemate više legitimiteta da donosite bilo kakvu odluku, niti da nekog isključujete, uključujete, kreirate budućnost stranke, što Blanuša radi.

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"Tražimo da se povuče odluka o isključenju Petrovića jer mnogi su kršili statute, nikada nisu bili kažnjeni. Petrović je uložio žalbu, iako odluku još nije ni dobio. Tu odluku treba povući jer ta odluka, je bojim se tačka pucanja SDS-a. I zavisno od toga kako se bude odnosilo prema njegovoj žalbi, bojim se i upozoravam sve one dobronamjerne koji zaista vole SDS, a takvih je 99,9 odsto u SDS-u, da nam se može desiti da nam to bude u slučaju da ne daj Bože njegova žalba ne bude uvažena i posljednja sjednica Glavnog odbora SDS-a, da će nakon toga uslijediti potpuno uništavanje stranke", poručila je ona.

Istakla je da su pojedini ljudi koji su osnivali stranku i koji žive njen život, rekli da ukoliko Petrović ne bude vraćen, da će oni podnijeti ostavke, sve napustiti i to dobija masovni karakter.

"SDS treba da se vrati svojim korijenima i da bude ono što je po svom statutu, a to je da bude i srpska i demokratska stranka. Čini mi se da smo mi već dugo taoci interesa pojedinačnih ličnih interesa, da smo zaboravili, izgubili kontakt i sa narodom, a i sa politikama. Stranku treba napraviti snažnom program, otvoriti, vratiti je narodu jer ona je sada potpuno otuđena od realnosti", poručila je Pandurevićeva.