Apel građanima da potpišu ugovore, struja se za sada isključuje neplatišama

Neprovjerena a ispostavilo se i netačna informacija, koja se proširila društvenim mrežama da će zbog nepotpisanih ugovora mnogi ostati u mraku, izazvala je pravu pometnju. Banjalučani su napravili gužvu dan- dva u uslužnom centru Elektroprivrede Srpske. Danas potpuno drugačija slika.

Tek poneko dođe da potpiše ugovor o potpunom snabdijevanju električnom energijom. Među njima je i Željko Stevanović.

"Bilo je prvo promjena s jednog imena na drugo, zatim potpisivanje ugovora. Procedura je trajala kratko nekih 10-15 minuta ukupno. Mislim nekih 10-15 minuta nije puno neka dođe da potpiše“, rekao je Željko Stevanović, Banja Luka.

Već pet godina uz račune za utrošenu električnu energiju pozivamo građane da se odazovu pozivu i da dođu da potpišu ugovore. Međutim nije istina da je iko zbog toga isključen. Isključuju se isključivo oni koji nisu platili tri računa, objašnjava nam koordinator uslužnih centara javnog snabdijevanja za područje Krajine. Nije kaže, zadovoljna trenutnom dinamikom potpisanih ugovora.

„Područje Krajine, gdje sam ja koordinator je procentualno najmanje potpisano ugovora, jer imamo pet operativnih područja to su ODS Bijeljina, ODS Pale, ODS Hercegovina, ODS Doboj, mi smo ODS Krajina . Naše područje ima najmanje obnovljenih odnosno potpisanih ugovora o snabdijevanju električnom energijom", rekla je Danijela Leščen , koordinator uslužnih centara javnog snabdijevanja za područje Krajine.

Do sada je u Srpskoj ugovore potpisalo oko 72% građana, ali tvrde i iz sjedišta Elektroprivrede nikome do sada zbog nepotpisivanja, nije isključena struja.

"Elektroprivreda Srpske takvog kupca do sada nije nijednog isključila koji nije potpisao ugovor to je sada trenutno politika što ne znači da se u nekoj budućnosti neće promijeniti ta politika. Mi nemamo pravo jer mi nemamo pravo da snabdijevamo potrošače električnom energijom koji nisu potpisali ugovor . koji nije potpisao ugovor", rekao je Zoran Vuković, izvršni direktor za snabdijevanje u MH „Elektroprivreda Republike Srpske“, Trebinje.

Ugovor može potpisati samo lice na kojem se vodi brojilo. U slučaju smrti nasljednici su dužni da što prije prebace račune na svoje ime. Iz Elektroprivrede Srpske još jednom pozivaju one koji to još nisu učinili da što prije izvrše svoju zakonsku obavezu i potpišu ugovor. Kada se jednom potpiše to je trajan dokument.