Grobar "Šuma Srpske": Kaurin diže kredit od 55, a vraćamo 82 miliona, 275.000 samo obrada papira

Ono što Blaško Kaurin, na čelu "Šuma Srpske" planira da uradi, ne bi uradio ni najveći neprijatelj Republike Srpske. Naime, kako ATV saznaje, on planira da se ovo javno preduzeće zaduži kreditom od 55 miliona maraka, sa kamatom od 8,8 odsto na 120 mjeseci. Na sve to je i 0,5 odsto troškova obrade kredita.

To bi značilo da bi na 55 miliona, vratili oko 27 miliona kamate. Sama obrada papira bi koštala 275.000 KM!

Od ukupnog iznosa kredita, 40,2 miliona išlo bi za reprogramiranje starih obaveza za kredite i reprogram. Kao obezbjeđenje za taj iznos predviđene su mjenice preduzeća i garancija Vlade Republike Srpske.

Preostali iznos od 14,8 miliona planiran je za plaćanje tekućih obaveza prema opštinama, izvođačima, dobavljačima, kao i za investiciona ulaganja. Kao obezbjeđenje za ovaj iznos predviđene su mjenice preduzeća i hipoteka na poslovni prostor u Banjaluci površine 1.069 metara kvadratnih.