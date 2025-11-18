Ko bere gljive u Šumama Srpske?

Dok traju pokušaji da se spasi posrnulo preduzeće Šume Srpske, u javnosti su se pojavile informacije da je 800 berača gljiva, šumskog voća i ljekovitog bilja na platnom spisku Šuma i da oni ništa ne rade. Ono što je tačno je da oni imaju svoj sektor koji se zove Ostali šumski proizvodi, ali je netačan broj radnika. Njih je 180, poručuju iz sektora ostali šumski proizvodi.

"Informacije za 800 radnika tih nekih berača su zlonamjere i neistinite informacije. Od 170 do 185 radnika koji pokrivaju lovstvo ugostiteljstvo proizvodnju biomase i oblast sakupljanja odnosno kontrole terena i pravnih lica koja sakupljaju ostale šumske proizvode da ih natjeraju da poštuju ono što je zakon šumama propisao", rekla je Radmila Šaran, direktor Sektora ostali šumski plodovi.

A šta znači kontrola pravnih lica? To znači ukoliko ta pravna lica vrše skupljanje bilo kakvih plodova na prostoru nekog šumskog gazdinstva, to treba da prijave Šumama Srpske i plate naknadu od 5% na materijal koji je prikupljen. S obzirom da se to nekad ne desi, Sektor ostali šumski proizvodi vrši kontrolu.

I dok se berači gljiva ili šumskog voća prebiraju i sabiraju, činjenica je da je za taj sektor Šuma Srpske kao i za i fabriku za preradu šumskih plodova uloženo oko 900 000 KM. Međutim, kako kaže premijer Savo Minić, radnici u tom sektoru ne ostvaruju gotovo nikakve prihode.

Možda ne ostvaruju prihode u tom sektoru ali ih ostvaruju radeći u šumskim gazdinstvima, nastavio je dalje Savo Minić o stanju u Šumama.

"Oni se vode za ostale šumske proizvode ja sam kad sam došao u ministarstvo tražio od njih to i oni su u 90 posto slučajeva angažovani u pitanju doznaka sječa i otprema zato što nam je bilo neophodno radnika u šumarstvu", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

I na kraju priče, bilo da se radi o sakupljačima perja ili gljiva, koji donose ili ne donose prihode, to je samo kap u moru problema sa kojima se Šume Srpske godinama susreću, a jedna od većih su dugovanja prema radnicima koja su premašila 4 miliona maraka.