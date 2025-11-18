Logo
Karan: Narod prije tri godine izabrao "narodnog predsjednika"

18.11.2025

17:16

Foto: ATV

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan rekao je da su ovi izbori nepotrebni i nametnuti jer je narod prije tri godine izabrao svog "narodnog predsjednika".

- Mi se sada borimo da potvrdimo tu narodnu volju i eliminišemo svakog uzurpatora kao što je Šmit, koji pokušava da bude iznad narodne volje. Niko nije iznad narodne volje - poručio je Karan u Kozarskoj Dubici.

Predsjednik NPS-a Darko Banjac rekao je da će za pet dana Dubičani i građani Srpske jasno birati između volje građana i slobode da biraju svog predsjednika i sa druge strane Šmita i pojedinih ambasada.

- Ja sam uvjeren da će Kozara i Kozarčani, Kozarska Dubica, izabrati Sinišu Karana za predsjednika Republike, a bitno je da na izbore izađemo u što većem broju i napravimo što veću razliku u toj pobjedi - rekao je Banjac.

Predsjednik Opštinskog odbora SNSD-a u Kozarskoj Dubici Igor Savković rekao je da ovi izbori neće biti borba za vlast, već izbori za slobodu Republike Srpske i srpskog naroda.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Opozicija u Srpskoj je na strani Šmita i nastavka njegove torture

On je naveo da će Siniša Karan zasigurno nastaviti put jačanja i razvoja Republike Srpske i njenih institucija.

Dodik, Karan, Banjac i Savković razgovarali su danas u Domu kulture sa građanima Kozarske Dubice o aktuelnoj situaciji u Republici Srpskoj, značaju predstojećih izbora i projektima koji su do sada realizovani i planirani u toj lokalnoj zajednici.

U razgovoru sa Dubičanima Dodik je istakao da neće biti poskupljenja struje, već da je riječ o birokratskoj priči, te da je Republika Srpska najmanje zadužena zemlja u regionu.

Na skupu je poručeno da će prva aktivnost nakon izbora biti eliminisanje Šmita i stranog intervencionizma.

