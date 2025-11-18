''Srpska u Kozarskoj Dubici diše punim plućima''

18.11.2025
15:47
Komentari:0
U Kozarskoj Dubici uvijek znaš gdje stojiš - ovdje je svaki pedalj zemlje podsjetnik da se sloboda čuva znanjem, radom i jedinstvom, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
"Ovdje Srpska diše punim plućima - u ljudima i u vjeri da je svaki novi dan šansa za jaču Republiku. Zato 23. novembra biramo čovjeka koji zna kako se čuva i gradi Srpska - biramo Sinišu Karana", poručio je Dodik na društvenoj mreži Iks.
