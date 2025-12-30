Miodrag Mišić imenovan za v.d. generalnog direktora Željeznica Srpske

30.12.2025
Nadzorni odbor "Željeznica Republike Srpske" imenovao je Miodraga Mišića za vršioca dužnosti generalnog direktora ovog preduzeća.
Predsjednik Nadzornog odbora Dijana Kalenić rekla je Srni da je Mišić imenovan na jutrošnjoj sjednici, nakon što je prethodno na ovu funkciju dao podnio Slađan Jović.
Direktor Željeznica Slađan Jović podnio ostavku: "Umorio se malo"
Kalenićeva očekuje da će Mišić, zahvaljujući svojem dosadašnjem iskustvu na rukovodećim mjestima u javnim ustanovama i bankarskog sektoru, u narednom periodu odgovoriti svim izazovima koji su ispred "Željeznica Republike Srpske".
