Ministarstvo finansija odbacuje netačnu i zlonamjernu izjavu Konakovića

30.12.2025

10:19

Министарство финансија одбацује нетачну и злонамјерну изјаву Конаковића
Iz Ministarstva finansija Republike Srpske odbacili su netačne i zlonamjerne izjave ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića koji, sijući mržnju prema Republici Srpskoj, dodatno komplikuje odnose sa Federacijom BiH

Gospodine Konakoviću, u vrijeme mira i praštanja kada je većina građana Republike Srpske i FBiH u prazničnoj i porodičnoj atmosferi, takve izjave Vam ne priliče, je je stanje sljedeće: Republika Srpska već 19 kvartala za redom bilježi privredni rast, što se ne može osporiti, jer su to zvanični podaci Republičkog zavoda za statistiku - poručili su Konakoviću iz Ministarstva finansija Srpske.

Povodom njegove izjave da "FBiH nosi na leđima Republiku Srpsku", iz Ministarstvu finansija Srni je rečeno da su apsolutno netačne informacije da Republika Srpska živi na račun FBiH i naglašavaju da to može reći samo onaj ko ne poznaje fiskalni sistem u BiH.

"Gospodine Konakoviću nemojte Vi da se bavite Republikom Srpskom i da iznosite netačne i zlonamjerne informacije o navodnoj "pljački". Vodite računa o BiH koja apsolutno ne funkcioniše", naglasili su u Ministarstvu finansija Srpske.

Navodeći da je daleko od toga da Republika Srpska živi na račun FBiH, iz Ministarstva su podsjetila da Republika Srpska potražuje od FBiH sredstva po presudi Suda BiH od 2018. godine i to još nije naplaćeno, a da ne govore o raspodjeli sredstava od putarina.

"Predlažemo Vam da se suzdržite od negativnih i zlih komentara prema Republici Srpskoj i da povedete brigu da se otvori most na Savi, jer trenutno stanje proizvodi ogromnu štetu za cijelu BiH. Takođe, najavljeno je da će zbog takvog stanja i susjedna država pokrenuti tužbu protiv BiH", istakli su u Ministarstvu finansija Republike Srpske.

Elmedin Konaković

Republika Srpska

Federacija BiH

Ministarstvo finansija

