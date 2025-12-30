Pucnjava u Trebinju, jedna osoba ranjena

Izvor:
Jedna osoba je ranjena u pucnjavi koja se jutros desila u trebinjskom naselju Vinogradi.
Kako nezvanično saznajemo, lice inicijala Z.T. je ispalilo vise hitaca u pravcu S.B. ispred porodične kuće.
"Lice Z.T. je lišeno slobode i u toku je dalji rad", kažu za ATV iz PU Trebinje.
Kako nam je potvrđeno, ranjeno lice je u stabilnom stanju.
"Lice koje je povrijeđeno u pucnjavi je stabilno i nalazi se na odjeljenju hirurgije trebinjske bolnice", potvrđeno je za ATV iz Bolnice Trebinje.
