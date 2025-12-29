Logo
Lančani sudar na semaforu u Banjaluci, kolaps u saobraćaju

29.12.2025

19:09

Foto: ATV

Lančani sudar dogodio se večeras, 29. decembra, na semaforu u banjalučkom naselju Lazarevo.

Kako pišu Nezavisne, u udesu na raskrsnici ulice Knjaza Miloša i Bulevara Milutina Milankovića, učestvovalo je više vozila.

Zasad nema informacija da li ima povrijeđenih osoba u nezgodi koja se dogodila nedaleko od benzinske pumpe "Nešković" i autocentra "Merkur".

Banja Luka

Saobraćajni kolaps u Banjaluci: "Čovjek osijedi dok prođe"

Zbog sudara je u pomenutom naselju nastao saobraćajni kolaps, a vozačima se savjetuje da traže alternativne pravce.

