Lančani sudar na semaforu u Banjaluci, kolaps u saobraćaju

Lančani sudar dogodio se večeras, 29. decembra, na semaforu u banjalučkom naselju Lazarevo.

Kako pišu Nezavisne, u udesu na raskrsnici ulice Knjaza Miloša i Bulevara Milutina Milankovića, učestvovalo je više vozila.

Zasad nema informacija da li ima povrijeđenih osoba u nezgodi koja se dogodila nedaleko od benzinske pumpe "Nešković" i autocentra "Merkur".

Banja Luka Saobraćajni kolaps u Banjaluci: "Čovjek osijedi dok prođe"

Zbog sudara je u pomenutom naselju nastao saobraćajni kolaps, a vozačima se savjetuje da traže alternativne pravce.