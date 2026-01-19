Prvi put u istoriji: U Gracu održano plivanje za Časni krst

Prvi put u istoriji, u austrijskom Gracu juče je održano plivanje za Časni krst povodom Bogojavljanja.

U rijeci Muri, uprkos hladnoj vodi i zimskim uslovima, za Časni krst zaplivalo je više od 40 učesnika.

Prvi je do krsta doplivao Stefan Rajinović, Banjalučanin koji živi u Gracu.

Plivanje za Časni krst u Gracu

Plivanje je proteklo u dostojanstvenoj atmosferi, uz prisustvo velikog broja vjernika i građana koji su došli da podrže plivače i zajedno obilježe jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika, Bogojavljenje.

Banja Luka Episikop Sava služi Svetu arhijerejsku liturgiju

Organizatori ističu da je ovo istorijski događaj za pravoslavnu zajednicu u Gracu, te da plivanje za Časni krst predstavlja mnogo više od samog nadmetanja – simbol je vjere, zajedništva i očuvanja tradicije daleko od matice. Najavljeno je da će ova manifestacija postati tradicionalna i da će se i narednih godina organizovati, uz još veći broj učesnika i vjernika.