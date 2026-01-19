Logo
Large banner

Prvi put u istoriji: U Gracu održano plivanje za Časni krst

19.01.2026

10:19

Komentari:

0
Први пут у историји: У Грацу одржано пливање за Часни крст
Foto: Ustupljena fotografija

Prvi put u istoriji, u austrijskom Gracu juče je održano plivanje za Časni krst povodom Bogojavljanja.

U rijeci Muri, uprkos hladnoj vodi i zimskim uslovima, za Časni krst zaplivalo je više od 40 učesnika.

Prvi je do krsta doplivao Stefan Rajinović, Banjalučanin koji živi u Gracu.

Пливање за Часни крст у Грацу
Plivanje za Časni krst u Gracu

Plivanje je proteklo u dostojanstvenoj atmosferi, uz prisustvo velikog broja vjernika i građana koji su došli da podrže plivače i zajedno obilježe jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika, Bogojavljenje.

Богојављење, литургија

Banja Luka

Episikop Sava služi Svetu arhijerejsku liturgiju

Organizatori ističu da je ovo istorijski događaj za pravoslavnu zajednicu u Gracu, te da plivanje za Časni krst predstavlja mnogo više od samog nadmetanja – simbol je vjere, zajedništva i očuvanja tradicije daleko od matice. Najavljeno je da će ova manifestacija postati tradicionalna i da će se i narednih godina organizovati, uz još veći broj učesnika i vjernika.

Podijeli:

Tagovi:

Plivanje za Časni krst

Bogojavljenje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Враћа нам се снијег, познато и када

Društvo

Vraća nam se snijeg, poznato i kada

4 h

0
Политичари данас одлучују о најнижим пензијама

Društvo

Političari danas odlučuju o najnižim penzijama

4 h

0
Хамид

Društvo

Svi gledaju u traktor vrijednog mladića, a on slavi ženu koja mu je promijenila život

4 h

0
Данас сунчано уз малу до умјерену облачност

Društvo

Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

U plivanju za časni krst učestvovao i petogodišnjak

13

07

Cjenovnik crkve zapalio mreže: Naplaćuju oprost

13

04

Dalibor Kajiš prvi doplivao do Časnog krsta u Banjaluci

13

01

Najgore snajke na svijetu se rađaju samo u tri znaka horoskopa

12

59

Tjentište eksplodira u julu: Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini i Artan Lili prva imena Jelen OK Festa!!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner