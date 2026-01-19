Logo
Svi gledaju u traktor vrijednog mladića, a on slavi ženu koja mu je promijenila život

Agencije

19.01.2026

08:34

0
Хамид
Foto: Screenshot / YouTube

Hamid Babanović je jedan od rijetkih koji je dobio pomoć od ljudi širom svijeta i iskoristio na pravi način.

Ne samo to nego je i uvećao zahvaljujući svojoj čestitosti i sposobnosti.

Iako nije imao gotovo ništa, živio je u podrumu pod pločom s djecom, danas ima kuću, traktor, automobil, kombi.

Obrađuje čak 150 dunuma zemlje od kojih je većina njegova a nešto uzima i u zakup. Kod njega se uvijek može vidjeti stoka.

Bilo da je riječ o kravama, junicama, kozama, janjcima.To je Hamidov biznis. Obilazi pijace, kupuje prodaje, preprodaje.

Prije nekoliko dana novinari su ga snimali kako čisti snijeg ispred svoje kuće. Niske temperature i veliki bijeli pokrivač ne mogu mu ništa.

Jednostavno ljubi svoj traktor koji mu omogućava da očisti put do svoje kuće ali i kroz selo. Nekada uzme neku marku za taj posao a često radi i besplatno.

Da nije traktora kaže Hamid ne bi mogao opstati na svom imanju. Traktor mu zaradi i novac pogotovo kada je veliki snijeg jer ljudima čisti dvorišta, puteve.

Ovoga puta nećemo o ženama ali kako nam reče Hamid ljubi mlađu 14 godina. Zadovoljan je drugom ženom koja mu pazi djecu kao da su njena.

Pogledajte priču o Hamidu i njegovoj ženi koja mu je promijenila život.

Traktor

