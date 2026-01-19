Srpska bogatija za 16 beba

19.01.2026
07:47
Komentari:0
U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 16 beba, i to osam djevojčica i dječaka.
U Bijeljini i Istočnom Sarajevu rođene su po tri bebe, Prijedoru, Foči i Gradišci po dvije, a Doboju, Nevesinju, Zvorniku i Trebinju po jedna beba.
U Bijeljini su rođena dva dječaka i djevojčica, Istočnom Sarajevu tri djevojčice,
Prijedoru dva dječaka, Foči i Gradišci po dječak i djevojčica, Doboju i Nevesinju po dječak, a Zvorniku i Trebinju po djevojčica.
Najnovije
Najčitanije
08
53
08
53
08
48
08
47
08
43
Trenutno na programu