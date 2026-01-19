Logo
Srpska bogatija za 16 beba

19.01.2026

07:47

Беба новорођенче
Foto: kelvin agustinus/Pexels

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 16 beba, i to osam d‌jevojčica i d‌ječaka.

U Bijeljini i Istočnom Sarajevu rođene su po tri bebe, Prijedoru, Foči i Gradišci po dvije, a Doboju, Nevesinju, Zvorniku i Trebinju po jedna beba.

U Bijeljini su rođena dva d‌ječaka i d‌jevojčica, Istočnom Sarajevu tri d‌jevojčice,

Prijedoru dva d‌ječaka, Foči i Gradišci po d‌ječak i d‌jevojčica, Doboju i Nevesinju po d‌ječak, a Zvorniku i Trebinju po d‌jevojčica.

beba

