Počinje drugo polugodište

19.01.2026

07:21

Почиње друго полугодиште
U osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj počinje drugo polugodište školske 2025/2026. godine.

U školske klupe vraća se oko 82.000 osnovaca i oko 35.000 srednjoškolaca.

Društvo

Slavimo Bogojavljenje, ovo su običaji

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske od danas realizuje tradicionalnu akciju "Zaštitimo djecu u saobraćaju", čiji je cilj pozivanje na dodatan oprez u vožnji, naročito na putevima u blizini škola.

Škola

drugo polugodište

