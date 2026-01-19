19.01.2026
07:21
U osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj počinje drugo polugodište školske 2025/2026. godine.
U školske klupe vraća se oko 82.000 osnovaca i oko 35.000 srednjoškolaca.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske od danas realizuje tradicionalnu akciju "Zaštitimo djecu u saobraćaju", čiji je cilj pozivanje na dodatan oprez u vožnji, naročito na putevima u blizini škola.
