Dodik čestitao Miniću i ministrima izbor na odgovorne dužnosti

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je premijeru Srpske Savi Miniću i svim ministrima izbor na odgovorne dužnosti.

- Siguran sam da će raditi odgovorno, predano i profesionalno za dobrobit Republike Srpske i svih ljudi koji u njoj žive - istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Republika Srpska Izabrana nova Vlada Republike Srpske, premijer i ministri položili zakletvu

Podsjećamo, Republika Srpska dobila je novu Vladu. Narodna skupština Republike Srpske je na posebnoj sjednici izabrala za premijera Savu Minića i dala podršku njegovom kabinetu.