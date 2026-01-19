Dodik čestitao Miniću i ministrima izbor na odgovorne dužnosti

19.01.2026
07:01
Komentari:0
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je premijeru Srpske Savi Miniću i svim ministrima izbor na odgovorne dužnosti.
- Siguran sam da će raditi odgovorno, predano i profesionalno za dobrobit Republike Srpske i svih ljudi koji u njoj žive - istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Podsjećamo, Republika Srpska dobila je novu Vladu. Narodna skupština Republike Srpske je na posebnoj sjednici izabrala za premijera Savu Minića i dala podršku njegovom kabinetu.
Čestitam premijeru Savi Miniću @minic_savo i svim ministrima izbor na ove odgovorne dužnosti.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) January 18, 2026
Siguran sam da će raditi odgovorno, predano i profesionalno za dobrobit Republike Srpske i svih ljudi koji u njoj žive. pic.twitter.com/VKMBJa9RRK
