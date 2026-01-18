Mazalica o prijedlogu Dubravca: Pucaju Srpskoj u nogu

Izvor:
Pucanje Republici Srpskoj u nogu i pucanje sebi u nogu.
Ovako je šef Kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica odgovorio na prijedlog zaključka koji je u proceduru uputio poslanik Narodnog fronta Željko Dubravac.
Naime, Dubravac je u ime Narodnog fronta zatražio da se ponište "sva pravna akta" u periodu od 2.9.2025.
"Pucanje Republici Srpskoj u nogu i pucanje sebi u nogu", rekao je Mazalica.
Pucanje Republici Srpskoj u nogu i pucanje sebi u nogu:— Srđan Mazalica (@SrdjanMazalica) January 18, 2026
Narodni front traži da se ponište "sva pravna akta" u periodu od 2.9.2025. godine naovamo. pic.twitter.com/aKV8mG0eMZ
