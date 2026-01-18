Mazalica o prijedlogu Dubravca: Pucaju Srpskoj u nogu

Pucanje Republici Srpskoj u nogu i pucanje sebi u nogu.

Ovako je šef Kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica odgovorio na prijedlog zaključka koji je u proceduru uputio poslanik Narodnog fronta Željko Dubravac.

Naime, Dubravac je u ime Narodnog fronta zatražio da se ponište "sva pravna akta" u periodu od 2.9.2025.

"Pucanje Republici Srpskoj u nogu i pucanje sebi u nogu", rekao je Mazalica.