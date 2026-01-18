Logo
Large banner

Mazalica o prijedlogu Dubravca: Pucaju Srpskoj u nogu

Izvor:

ATV

18.01.2026

21:31

Komentari:

1
Срђан Мазалица
Foto: ATV / Branko Jović

Pucanje Republici Srpskoj u nogu i pucanje sebi u nogu.

Ovako je šef Kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica odgovorio na prijedlog zaključka koji je u proceduru uputio poslanik Narodnog fronta Željko Dubravac.

Naime, Dubravac je u ime Narodnog fronta zatražio da se ponište "sva pravna akta" u periodu od 2.9.2025.

"Pucanje Republici Srpskoj u nogu i pucanje sebi u nogu", rekao je Mazalica.

Podijeli:

Tagovi:

Srđan Mazalica

Željko Dubravac

Narodni front

Narodna skupština Republike Srpske

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

”Хоће ли пензионери враћати новац”: Тежак приједлог Дубравца удара на све у Српској

Republika Srpska

”Hoće li penzioneri vraćati novac”: Težak prijedlog Dubravca udara na sve u Srpskoj

3 h

3
Додик: Против нове Владе биће они који би српску да предају сарајевској чаршији

Republika Srpska

Dodik: Protiv nove Vlade biće oni koji bi srpsku da predaju sarajevskoj čaršiji

4 h

7
Цвијановић: Опозицији сметају институције које сметају и Сарајеву

Republika Srpska

Cvijanović: Opoziciji smetaju institucije koje smetaju i Sarajevu

4 h

1
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Vlada će završiti projekte u Banjaluci koje grad nije mogao

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

15

Ova žena je bila uz Miku Aleksića do posljednjeg trenutka

23

08

Umalo tuča vaterpolista Srbije i Mađarske

22

59

Vozovi iskočili iz šina, ima mrtvih

22

52

Imao samo 40 kilograma: Otkriveni detalji prije smrti Mike Aleksića

22

48

Dušan Mandić progovorio nakon drame u Areni

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner