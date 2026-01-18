Dodik: Protiv nove Vlade biće oni koji bi srpsku da predaju sarajevskoj čaršiji

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da će Republika Srpska večeras dobiti Vladu patriota, odgovornih i časnih ljudi posvećenih Republici Srpskoj.

"Dobiće Vladu kontinuiteta, koja će nastaviti predano brinuti o nacionalnim interesima, odbrani ustavne pozicije Republike Srpske, životu svih ljudi, podizanju njihovog standarda i ekonomskom, društvenom, kulturnom, obrazovnom i svakom drugom napretku", naveo je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dodik je dodao da će Vladu podržati svi koji žele uspješnu i prosperitetnu Republiku Srpsku, koja je partner svima koji je poštuju, ali vazal nikome.

"Protiv će biti oni koji su spremni da je predaju u ruke sarajevske čaršije zarad `tepsije ribe`. Ti i takvi nisu opozicija ovoj vladi, oni su opozicija Republici Srpskoj i svom narodu", poručio je Dodik.

Dodik je poželio Vladi, premijeru Savi Miniću i svim ministrima uspješan rad na sveopštu dobrobit. "A sarajevskim slugama slijedi zaborav", dodao je Dodik.

U Banjaluci je u toku posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o izboru nove vlade Srpske.