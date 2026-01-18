Logo
Minić opoziciji: Kako vi govorite, tako pišu mediji u FBiH

Саво Минић на сједници НСРС
Саво Минић на сједници НСРС

Mandatar Republike Srpske Savo Minić rekao je da je rekonstrukcija Vlade podrazumijevala izbor nove, s obzirom na to da je u novom sastavu pet novih imena.

"Opozicija hvali ministre koje su kritikovali do juče. To govori o vama", poručio je Minić opoziciji.

On je naveo da kritiku o tome kako je Vlada neustavna objavljuju isključivo mediji iz FBiH.

илу-новац-27102025

Ekonomija

Novi udar na samostalne preduzetnike - rastu im troškovi

"Vi tumačite kada je predsjedniku Miloradu Dodiku istekao mandat i šta će biti sa budžetom!? To je strašno. Nisam vidio sa druge strane nekog da je došao na medije u Republiku Srpsku i pričao protiv FBiH", istakao je Minić.

On je ukazao da je Ustavni sud BiH nelegalan i da je članovima istekao mandat.

pelet пелет

Ekonomija

Porasla potražnja za ogrevom: Kakve su trenutno cijene peleta

"Imam li pravo kao predsjednik Vlade da čekam i gledam šta će desiti. Treba da budemo proaktivni", rekao je Minić.

On je istakao da će predložiti da svaka naredna Vlada traži prijedlog od boračkih organizacija o imenu ministra.

"Radan Ostojić će raditi onako kako je i ratovao. Nemate pravo da ga kritikujete. Neće biti ni na jednoj strani", poručio je Minić.

Savo Minić

Vlada Republike Srpske

Narodna skupština Republike Srpske

opozicija

