Pročitajte biografije svih ministara u novoj Vladi

Objavljene su biografije predloženih novih pet ministara koji će obavljati ove funkcije ukoliko Narodna skupština Republike Srpske u toku dana usvoji prijedlog nove Vlade Republike Srpske.
Rođen 1966. godine u Maslovarama, Kotor Varoš. Osnovnu školu završio u Maslovarama, a Srednju mašinsko-tehničku školu u Kotor Varošu. Diplomirao na Tehnološkom fakultetu u Banjaluci 1991. godine i stekao zvanje diplomirani inženjer tehnologije. Po nacionalnosti je Srbin.
Rođen je 1959. godine u Brčkom. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Brčkom. Po nacionalnosti je Bošnjak.
Rođena je 1983. godine u Doboju. Po zanimanju je diplomirani profesor razredne nastave. Po nacionalnosti je Bošnjakinja.
Rođen je 1971. godine u Bijeljini, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Po nacionalnosti je Srbin.
Rođen je u Gacku 1974. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Učestvovao je u Odrbrambeno-otadžbinskom ratu kao borac Vojske RS. Diplomirao je na Odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Po nacionalnosti je Srbin.
Rođena je 1954. godine u Donjim Srđevićima, opština Srbac. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Srpcu, a Ekonomski fakultet 1978. godine u Beogradu. U profesionalnoj karijeri bila je finansijski rukovodilac u preduzeću "Stirokart" Srbac, direktorka Uprave prihoda u Srpcu, direktorka Filijale Banjalučke banke i direktorka Filijale Balkan investicione banke u Srpcu, direktor "Živinoprodukta" u Srpcu, direktorka Mikrokreditne organizacije "Mikrokredit" u Srpcu, poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske u dva mandata, direktorka Poreske uprave Republike Srpske i ministarka finansija u Vladi Republike Srpske. Po nacionalnosti je Srpkinja.
Rođen je 1977. godine u Sanskom Mostu, gdje je živio sa porodicom. Od 1995. godine živi u Banjaluci, gdje je završio Pravni fakultet. Na Fakultetu političkih nauka je magistrirao, a na Fakultetu političkih nauka u Beogradu stekao zvanje doktora političkih nauka. Izabran je u zvanje docenta na Univerzitetu u Banjaluci. Na početku profesionalne karijere radio je u kompaniji "Telekom Srpske" Banjaluka kao rukovodilac sektora za pravne poslove. Od 2020. godine savjetnik je srpskog člana Predsedništva BiH za međunarodne odnose. Od 2022. godine obavljao je dužnosti ministra u Vladi Republike Srpskoj za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje. Po nacionalnosti je Srbin.
Rođen je 1965. godine u mjestu Trnovica kod Zvornika. Završio je osnovnu školu u Roćeviću, a srednju u Loznici. Nakon toga 1989. godine diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Sarajevu, geodetski odsjek sa prosečnom ocjenom 8,70 i time stiče zvanje diplomirani inžinjer geodezije. Radio je kao asistent na Građevinskom fakultetu u Sarajevu. Potom je radio do 1992. godine kao šef Katastra u opštini Kalesija. Od 2007. do 2022. godine bio je načelnik i gradonačelnik Zvornika. Od 2022. godine je narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Direktor "Alumina" d.o.o. Zvornik. Predsjednik Upravnog odbora "Boksit" a.d. Milići. Po nacionalnosti je Srbin.
Rođen je 1961. godine u Brčkom. Po zanimanju je diplomirani ekonomista. Obavljao je više visokih političkih dužnosti na nivou grada Brčko. U višem mandatu je biran za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a dva puta je biran za predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. Obavljao je dužnost ministra rada i boračko invalidske zaštite u periodu od 2011. do 2014. godine. Od 2014. do 2018. godine obavljao je funkciju ministra industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske. Od 2018. godine obavlja dužnost ministra energetike i rudarstva Republike Srpske. Po nacionalnosti je Srbin.
Rođen je 1977. godine u Banjaluci, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Medicinski fakultet je završio na Univerzitetu u Banjaluci Završio je i dodatnu edukaciju iz porodične medicine, te specijalizaciju iz epidemiologije. Master tezu je odbranio u okviru programa Univerziteta Kil u Velikoj Britaniji. Po završetku fakulteta, kao doktor medicine, radio je tri godine u Domu zdravlja Ključ, nakon čega je karijeru nastavio na različitim pozicijama u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpskoj. U maju 2018. godine imenovan je na funkciju ministra nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpskoj, a od oktobra 2018. godine, po ovlašćenju predsjednice Vlade Republike Srpske obavljao je i funkciju ministra prosvjete i kulture. Od 2018. godine je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Po nacionalnosti je Bošnjak.
Rođen je 1983. u Prnjavoru, gdje je završio osnovnu i srednju školu, dok je Elektrotehnički fakultet završio u Banjaluci. Radio je u preduzeću "Elektrokrajina" a.d. Banjaluka, radna jedinica "Elektrodistribucija" Prnjavor, a obavljao je i poslove rukovodioca radne jedinice Krajem decembra 2014. imenovan je za ministra za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, dok od 2018. godine obavlja funkciju ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju. Po nacionalnosti je Bošnjak.
Rođen 1970. godine, u Derventi Osnovnu školu pohađao je u Mostaru i Derventi, srednje obrazovanje završio je u Derventi, studirao je u Beogradu, Novom Sadu i u Banjaluci, te je stekao zvanje diplomiranog ekonomiste, a potom i magistra ekonomije. Od 1999. do 2001. godine, radio u fabrici cijevi„ Unis" Derventa, na radnom mjestu šefa službe za nabavku, od 2003. do 2016. godine, radio u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske, gdje je obavljao poslove šefa biroa Doboj i Pomoćnika generalnog direktora, od 2016. do 2020. godine, obavljao je poslove Načelnika opšte uprave u Gradu Derventa, a nakon isteka mandata nastavlja raditi u Zavodu za zapošljavanje, filijala Doboj. Oženjen i otac dvoje djece. Po nacionalnosti Hrvat.
Rođen je 1982. godine. Diplomirao je na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment u Banjaluci. Radio je u Komercijalnoj banci Banjaluka kao stručni saradnik i viši stručni saradnik, bio je direktor preduzeća Nova konsalting d.o.o., te šef Kabineta ministra prosvjete i kulture. Od 2022. godine je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi Republike Srpskoj. Po nacionalnosti je Hrvat.
Rođen 26. novembra 1983. godine. Živio je u Banjaluci. Vojni rok je odslužio u Vojsci Republike Srpskoj. Diplomirao na Univerzitetu "Privredna akademija" u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju odbranio na istom Univerzitetu, na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe. Prošle godine završio Visoke studije bezbjednosti i odbrane Škole nacionalne odbrane Univerziteta odbrane Republike Srbije. Dobitnik srednjovijekovnog mača od strane predsjednika Republike Srbije. Zaposlen u Ministarstvu pravde Republike Srpske od 2005. godine, gdje je obavljao više rukovodnih poslova 19 godina, uključujući i dužnost direktora Kazneno-popravnog zavoda Banjaluka pet godina. Narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske u desetom sazivu. Odbornik u Skupštini grada Banjaluka. Predsjednik Socijalističke partije Srpske. Oženjen je i otac troje dece. Po nacionalnosti je Srbin.
Rođena je 1963. godine u Bosanskoj Dubici. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Banjaluci. Radila je u opštinskoj upravi društvenih prihoda u Bosanskoj Dubici, Stanici javne bezbjednosti Bosanska Dubica, u opštinskom Sekretarijatu za privredu i finansije u Kozarskoj Dubici, u Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad u Kozarskoj Dubici, a od 2020. godine je ministar uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srpskoj. Po nacionalnosti je Bošnjakinja.
Rođena 7. jula 1985. godine. Diplomirala je 2009. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, Odsjek za italijanski jezik i književnost. Od 2011. godine ovlašćena je kao sudski tumač za italijanski jezik. Profesionalno iskustvo započela je u privatnom sektoru, gdje je obavljala i funkciju direktora do 2013. godine. Nakon toga je radila u Gradskoj upravi Doboj, a zatim u PU "Majke Jugović" Doboj. Od 2021. godine obavlja dužnost direktora PU "Majke Jugović" Doboj. Ispit za službenika za javne nabavke položila je 2020. godine. Po nacionalnosti je Hrvatica.
