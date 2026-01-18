Ovo su svi kandidati za ministre u novoj Vladi Srpske

Mandatar Savo Minić predložio je danas Narodnoj skupštini novi sastav vlade Republike Srpske u kojoj je petoro novih ministara u odnosu na prethodni saziv Vlade.

Novi ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske biće Draga Mastilović, koji će na toj funkciji zamijeniti Sinišu Karana.

Republika Srpska Minić predstavlja program rada: Ekonomska transformacija, podrška privredi...

Za ministra privrede i preduzetništva predložen je Radenko Bubić, privrednik iz Kotor Varoša, koji će preuzeti funkciju od Vojina Mitrovića.

Nedžad Ned Puhovac preuzeće dužnost ministra trgovine i turizma od Denisa Šulića, dok je Radan Ostojić predložen za ministra rada i boračko-invalidske zaštite umjesto Danijela Egića.

Novi ministar za porodicu, omladinu i sport trebalo bi da bude Irena Ignjatović, koja će preuzeti ovu funkciju od Selme Čabrić.

U novoj vladi Republike Srpske ostaju ministri finansija Zora Vidović, unutrašnjih poslova Željko Budimir, saobraćaja i veza Zoran Stevanović, te energetike i rudarstva Petar Đokić.

Na svojim funkcijama ostaće i ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić, ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović, kao i ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik.

U novoj vladi Republike Srpske ostaju ministri poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić, pravde Goran Selak i uprave i lokalne samouprave Senka Jujić.