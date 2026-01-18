Logo
Large banner

Ovo su svi kandidati za ministre u novoj Vladi Srpske

Izvor:

ATV

18.01.2026

16:08

Komentari:

1
Министри на сједници НСРС
Foto: ATV / Branko Jović

Mandatar Savo Minić predložio je danas Narodnoj skupštini novi sastav vlade Republike Srpske u kojoj je petoro novih ministara u odnosu na prethodni saziv Vlade.

Novi ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske biće Draga Mastilović, koji će na toj funkciji zamijeniti Sinišu Karana.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić predstavlja program rada: Ekonomska transformacija, podrška privredi...

Za ministra privrede i preduzetništva predložen je Radenko Bubić, privrednik iz Kotor Varoša, koji će preuzeti funkciju od Vojina Mitrovića.

Nedžad Ned Puhovac preuzeće dužnost ministra trgovine i turizma od Denisa Šulića, dok je Radan Ostojić predložen za ministra rada i boračko-invalidske zaštite umjesto Danijela Egića.

Novi ministar za porodicu, omladinu i sport trebalo bi da bude Irena Ignjatović, koja će preuzeti ovu funkciju od Selme Čabrić.

U novoj vladi Republike Srpske ostaju ministri finansija Zora Vidović, unutrašnjih poslova Željko Budimir, saobraćaja i veza Zoran Stevanović, te energetike i rudarstva Petar Đokić.

Убијени и убица

Svijet

Ubijenog predsjednika opštine žena varala s drugom

Na svojim funkcijama ostaće i ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić, ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović, kao i ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik.

U novoj vladi Republike Srpske ostaju ministri poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić, pravde Goran Selak i uprave i lokalne samouprave Senka Jujić.

Podijeli:

Tagovi:

Savo Minić

Vlada Republike Srpske

Narodna skupština Republike Srpske

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Ови људи су прави срећници: У наредних неколико дана стиже им велики новчани добитак

Zanimljivosti

Ovi ljudi su pravi srećnici: U narednih nekoliko dana stiže im veliki novčani dobitak

54 min

0
Ни јагњетина, ни прасетина: На славским трпезама све чешће једна врста меса

Društvo

Ni jagnjetina, ni prasetina: Na slavskim trpezama sve češće jedna vrsta mesa

59 min

0
Преминуо генерал Марко Лугоња

Republika Srpska

Preminuo general Marko Lugonja

1 h

0
Инцидент у центру града: Пијан и дрогиран уништавао аутомобиле, па покосио и једног мушкарца

Hronika

Incident u centru grada: Pijan i drogiran uništavao automobile, pa pokosio i jednog muškarca

1 h

0

Više iz rubrike

Саво Минић

Republika Srpska

Minić predstavio program rada: Ekonomska transformacija, podrška privredi...

1 h

0
Преминуо генерал Марко Лугоња

Republika Srpska

Preminuo general Marko Lugonja

1 h

0
Народна скупштина данас одлучује о новој Влади

Republika Srpska

Narodna skupština danas odlučuje o novoj Vladi

1 h

0
Додик: Европа данас живи посљедице својих пређашњих одлука

Republika Srpska

Dodik: Evropa danas živi posljedice svojih pređašnjih odluka

2 h

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

45

Mitropolit Joanikije: Krštenje Hristovo da obnovi naše zajedništvo, bratsku ljubav i slogu

16

42

Sijarto: Tramp pozvao Orbana u Odbor za mir za pojas Gaze

16

41

Pročitajte biografije svih ministara u novoj Vladi

16

35

Sanja ponizila Maju Marinković u emisiji: ''To nije za aplauz''

16

34

Tragedija kod Gradiške: Okliznuo se, opalio iz puške i usmrtio sugrađanina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner