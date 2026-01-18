Logo
Ni jagnjetina, ni prasetina: Na slavskim trpezama sve češće jedna vrsta mesa

ATV

18.01.2026

15:53

Ни јагњетина, ни прасетина: На славским трпезама све чешће једна врста меса

Građani Srpske, tradicionalno, za božićne praznike i slave uglavnom na trpezi imaju praseće ili jagnjeće pečenje.

Međutim, ako kilogram žive vage u ovo doba bezobrazno poskupi, ljudi, često, ili kupe koji kilogram pečenja ili svježu prasetinu i jagnjetinu koju ispeku u rerni.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić predstavlja program rada: Ekonomska transformacija, podrška privredi...

Ima i onih koji, bez obzira na cijenu žive vage, za slavu peku – teleća rebra.

To je posebno zastupljeno u domaćinstvima koja za krsnu slavu nemaju baš puno gostiju, pa domaćica ovo meso uspije da ispeče u rerni, u nekoliko tura.

"Već petu godinu zaredom za slavu služimo teleća rebra pečena u rerni. Kupimo oko 10 kilograma ovog mesa, koje košta 20 KM. U marketu nam iskoste meso, tako da se time ne zamaramo. Mnogi naši prijatelji su, takođe, prešli na ovo pečenje, jer je, ukusom, daleko ispred jagnjetine ili prasetine. Za ove pare mogli bismo da kupimo prase od 25 kilograma, ali nam se više sviđa teleće pečenje", kaže Vladana S. iz Banjaluke, čija porodica slavi Svetog Jovana, prenosi "Srpska info".

Podsjetimo, cijena prasića po kilogramu žive vage ove je godine, pred Božić, bila niža nego prethodnih. Naime, u Banjaluci je kilogram koštao 8 KM.

policija rotacija

Hronika

Incident u centru grada: Pijan i drogiran uništavao automobile, pa pokosio i jednog muškarca

Ranijih godina, cijena žive vage prasića pred božićne praznike uglavnom je iznosila 11 maraka, a pojedinci su ovu robu, par dana pred najradosniji hrišćanski praznik, cijenili i po 12-13 KM.

Kad je riječ o jagnjićima, kilogram žive vage pred ovaj Božić se prodavao po 10 KM, što je, otprilike, kao i lane. Pojedini uzgajivači i preprodavci su, međutim, jagnjad prodavali i po 12 KM po kilogramu žive vage.

Cijena svježe prasetine iznosi oko 13 KM, a svježe jagnjetine 25 KM.

