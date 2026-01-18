Logo
Evo kakvo nas vrijeme očekuje sutra

Izvor:

ATV

18.01.2026

13:55

Мраз зима минус лист
Foto: photos_by_ginny/Pexels

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost maksimalnu temperaturu od nula do četiri stepena Celzijusova.

Jutro će biti pretežno vedro i hladno sa mrazom u većini predjela, u Krajini oblačnije. Oko rijeka i po kotlinama biće magle koja se ponegdje može zadržati i veći dio dana, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Гласање / Илустративна фотографија

Svijet

U Škotskoj moguć novi referendum o nezavisnosti

Tokom dana preovladavaće pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u Krajini promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.

Uvečeće biti vedro i ponovo hladno, uz rijeke i po kotlinama sa maglom.

Duvaće slab do umjeren vjetar, tokom dana na sjeveru pojačan istočnih smjerova, a u Hercegovini slaba do umjerena bura.

U većini predjela danas preovladava niska oblačnost, a u kotlinama ima magle. Sunčano je u Hercegovini i u jugozapadnim predjelima, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jelena Karleuša

Scena

Karleuša udarila šamar Desingerici, pa se obratila ovoj pjevačici

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus devet, Sokolac i Ivan-sedlo minus dva, Čemerno minus jedan, Banjaluka nula, Bijeljina i Doboj jedan, Prijedor, Sarajevo i Tuzla dva, Gacko tri, Višegrad četiri, Bileća 11, Mostar 12, te Trebinje 14 stepeni Celzijusovih.

Vremenska prognoza

RHMZ

