Divne vijesti iz porodilišta Srpske

18.01.2026

08:33

Беба новорођенче
Foto: kelvin agustinus/Pexels

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 23 bebe od kojih 10 d‌jevojčica i 13 d‌ječaka.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 10, zatim u Bijeljini pet, Doboju i Zvorniku po tri, Trebinju i Gradišci po jedna beba.

U Banjaluci je rođeno šest d‌jevojčica i četiri d‌ječaka, Bijeljini četiri d‌ječaka i d‌jevojčica, Zvorniku i Doboju po dva d‌ječaka i jedna d‌jevojčica, Trebinju d‌jevojčica i Gradišci d‌ječak.

Društvo

AMS izdao upozorenje za vozače

U protekla 24 časa nije bilo porođaja u porodilištima u Prijedoru, Foči, Nevesinju i Istočnom Sarajevu.

