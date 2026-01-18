Divne vijesti iz porodilišta Srpske

18.01.2026
08:33
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 23 bebe od kojih 10 djevojčica i 13 dječaka.
Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 10, zatim u Bijeljini pet, Doboju i Zvorniku po tri, Trebinju i Gradišci po jedna beba.
U Banjaluci je rođeno šest djevojčica i četiri dječaka, Bijeljini četiri dječaka i djevojčica, Zvorniku i Doboju po dva dječaka i jedna djevojčica, Trebinju djevojčica i Gradišci dječak.
