''S ljubavlju hrabrim srcima'': Za dječije centre prikupljeno 4 miliona KM

Plan je da centri rade u Banjaluci, Derventi i Foči kako bi podrška bila dostupna porodicama širom Republike Srpske koje su godinama bile prepuštene same sebi. Sada bi konačno trebale da dobiju organizovanu i kontinuiranu podršku.

"Izuzetno je važno osnivanje centra za specijalističke usluge odnosno podršku kako djeci tako cijeloj porodici. Ja vjerujem da oni do sada nisu znali gdje i kuda uputiti takvo dijete. Može se reći da je potreban logopedski tretman, ali gdje će porodica dobiti takav tretman na jednom mjestu koji će opservirati dijete dati preporuku porodici kako postupati sa djetetom zaista mi to do sada nismo imali", rekla je predsjednica Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske ''MeNeRaLi'' Tatjana Spasojević.

Upravo to bi trebalo da promijene novi centri - stručnjaci različitih profila na jednom mjestu, rana procjena djeteta i jasne preporuke roditeljima. Osnivanje centara zahtijeva i niz administrativnih i zakonskih procedura, ali nadležni poručuju da su prvi koraci već napravljeni.

"Potrebno je da se odradi određena procedura donošenja određenih odluka, koje se tiču osnivanja centra ali i donošenja određivanih odluka u stupanju prostora. Na korištenje mi smo dali sebi zadatak da od sredine ove godine pokušamo da osposobimo centar poslovne jedincu centar i da krene sa radom", rekao je pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Vladimir Makarić.

Velika su i očekivanja roditelja i udruženja koja godinama ukazuju na potrebu ovakve vrste podrške. Centri bi, osim rada sa djecom, trebalo da pruže i psihološku podršku roditeljima i pomognu im da lakše razumiju i prihvate stanje svog djeteta.

"Očekujemo da će se raditi praćenje da će se uraditi mjerenje napretka, konkretni savjeti i kontinuirano preporuke svima onim akterima u društvu koji su u kontaktu sa djetetom", rekla je predsjednica Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske ''MeNeRaLi'' Tatjana Spasojević.

Osim prostora i opreme, jedan od ključnih uslova za funkcionisanje centara biće i stručni kadar. Od kvaliteta tima zavisiće i kvalitet usluge koju će djeca i roditelji dobijati.

"Najveći izazov će biti kvalitetan stručni kadar ne kažem da nema kvalitetan stručni kadar na tržištu rada u Republika Srpska, koji treba za ovu ustanovu ali svakako nama je u cilju da to bude visoko kvalitetan kadar", rekao je pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Vladimir Makarić.

Do sada je uplaćeno više od 2,4 miliona KM, a uskoro se očekuje realizacija i preostalih donacija uključujući i oko 76.650 KM prikupljenih pozivima na humanitarni broj 1411, dokaz da svako srce može biti hrabro.