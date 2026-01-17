Oblaci se ne povlače: Sutra nas očekuje tmuran dan

U većem dijelu Republike Srpske i Federacije BiH sutra će biti pretežno oblačno, u kotlinama i uz riječne tokove biće magle koja će se ponegdje zadržati duže vrijeme, a na planinama i na jugu biće sunčano.

Vjetar će biti slab do umjeren, tokom dana na sjeveru i pojačan istočnih smjerova, a u Hercegovini slaba do umjerena bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Društvo Mijenja se Zakon o PIO: Šta to znači za penzionere?

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus četiri do dva, na jugu do pet, a najviša dnevna od nula do šest, na jugu do 11 stepeni Celzijusovih.

Danas je u većini krajeva sunčano.