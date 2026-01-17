Logo
Oblaci se ne povlače: Sutra nas očekuje tmuran dan

ATV

17.01.2026

14:00

0
Облаци се не повлаче: Сутра нас очекује тмуран дан
Foto: ATV

U većem dijelu Republike Srpske i Federacije BiH sutra će biti pretežno oblačno, u kotlinama i uz riječne tokove biće magle koja će se ponegdje zadržati duže vrijeme, a na planinama i na jugu biće sunčano.

Vjetar će biti slab do umjeren, tokom dana na sjeveru i pojačan istočnih smjerova, a u Hercegovini slaba do umjerena bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Новац

Društvo

Mijenja se Zakon o PIO: Šta to znači za penzionere?

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus četiri do dva, na jugu do pet, a najviša dnevna od nula do šest, na jugu do 11 stepeni Celzijusovih.

Danas je u većini krajeva sunčano.

Vremenska prognoza

