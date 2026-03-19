Logo
Large banner

Podzemne tajne Marsa: Pronađeni ostaci drevne riječne delte

Izvor:

Agencije

19.03.2026

08:35

Komentari:

0
Планета Марс
Foto: Pexels

Koristeći NASA-in georadar, rover Perseverance (Istrajnost) razotkrio je fascinantne podzemne ostatke drevne riječne delte na Crvenoj planeti.

Ovo otkriće predstavlja jedan od najčvršćih dokaza da je voda nekada aktivno oblikovala površinu Marsa, ostavljajući za sobom tragove koji su milijardama godina bili skriveni od pogleda.

Ključni nalazi istraživanja

Istraživači su potvrdili da je ovaj robot sa šest točkova detektovao geološke karakteristike na dubini do 35 metara ispod površine, prelazeći put od 6,1 kilometar unutar kratera Jezero. Ovo područje na sjevernoj hemisferi Marsa odavno se smatra lokacijom koju je nekada prekrivala voda.

Вулкан ерупција вулакан

Svijet

Eruptirao vulkan na Kamčatki, pepeo dostigao visinu od 11,5 kilometara

Identifikovani su slojeviti sedimenti i erodirane površine tipične za deltaste naslage koje nastaju kada se rijeka uliva u veću vodenu površinu.

Starost strukture: Procijenjuje se da zatrpana delta datira iz perioda od prije 3,7 do 4,2 milijarde godina.

Mars je, slično Zemlji, formiran prije oko 4,5 milijardi godina, što znači da je ova delta postojala u relativno ranoj fazi istorije planete.

Ova novootkrivena struktura prethodi poznatoj "Zapadnoj delti", koja je nešto mlađa (3,5 do 3,7 milijardi godina).

Podijeli:

Tag :

Mars

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Центар Денвер Нагетса Никола Јокић додаје лопту нападачу Мемфис Гризлиса Оливије-Максенсу Просперу у првом полувремену НБА кошаркашке утакмице.

Košarka

Memfis slomio Denver: Jokić briljirao u porazu

3 h

0
Ајфон

Nauka i tehnologija

Ajfon na meti hakera

3 h

0
Ерупција вулкана на Камчатки

Svijet

Eruptirao vulkan na Kamčatki, pepeo dostigao visinu od 11,5 kilometara

4 h

0
Овај велики хит Хариса Џиновића писан је за другог пјевача

Scena

Ovaj veliki hit Harisa Džinovića pisan je za drugog pjevača

4 h

0

Više iz rubrike

Ајфон

Nauka i tehnologija

Ajfon na meti hakera

3 h

0
Вјештачка интелигенција открива поремећаје спавања

Nauka i tehnologija

Vještačka inteligencija otkriva poremećaje spavanja

5 h

0
Ове апликације које су "ждерачи" батерије

Nauka i tehnologija

Ove aplikacije koje su "žderači" baterije

22 h

0
Вјештачка интелигенција помаже љекарима у дијагностиковању поремећаја спавања

Nauka i tehnologija

Vještačka inteligencija pomaže ljekarima u dijagnostikovanju poremećaja spavanja

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

21

Dodik razgovarao sa jerusalimskim patrijarhom: Svi se mole za smirivanje situacije

12

17

Hapšenje na banjalučkom aerodromu

12

16

Modeli pantalona koji izdužuju figuru

12

14

Dobra vijest za ljubitelje sporta: Od 1. aprila gledajte Evroligu na m:tel-u

12

12

Neke jedete: Iznenađujući proizvodi koji se prave od nafte

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner