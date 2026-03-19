Memfis slomio Denver: Jokić briljirao u porazu

19.03.2026
Košarkaši Denvera poraženi su od Memfisa 125:118 u meču najjače lige protekle noći.
Jedan od najboljih pojedinaca susreta bio je Nikola Jokić, koji je ponovo bio vrlo blizu tripl-dabla. Srpski reprezentativac upisao je 29 poena, 14 skokova i devet asistencija, uz veoma dobar šuterski učinak tokom 39 minuta provedenih na parketu.
U ekipi Denvera istakao se i Kris Braun sa 26 poena, dok je Kemeron Džonson dodao 20. Džamal Marej je imao zapažen učinak sa 19 poena i čak 12 asistencija, čime je dao veliki doprinos u organizaciji igre svog tima.
Na drugoj strani, Memfis je do pobjede predvodio Taj Džerom, koji je bio nadomak tripl-dabla sa 21 poenom, devet skokova i devet asistencija. Važnu ulogu imali su i Olivije-Maksens Prosper sa 19 poena, kao i Dži Dži Džekson koji je dodao 16.
Scena
Ovaj veliki hit Harisa Džinovića pisan je za drugog pjevača
Tok utakmice bio je prilično izjednačen u prvom poluvremenu, gdje su se ekipe često smjenjivale u vodstvu. Ipak, u nastavku susreta Memfis je zaigrao čvršće i efikasnije, što im je omogućilo da preuzmu kontrolu i na kraju prekinu niz od osam uzastopnih poraza.
Kada je riječ o stanju na tabeli, Denver trenutno zauzima šestu poziciju u Zapadnoj konferenciji sa učinkom 42-28, a u narednom kolu igraće protiv Toronta. Memfis se nalazi na 11. mjestu sa skorom 24-44 i u sljedećem meču očekuje ih duel protiv Bostona.
