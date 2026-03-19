Logo
Large banner

Memfis slomio Denver: Jokić briljirao u porazu

Autor:

ATV

19.03.2026

08:25

Komentari:

0
Центар Денвер Нагетса Никола Јокић додаје лопту нападачу Мемфис Гризлиса Оливије-Максенсу Просперу у првом полувремену НБА кошаркашке утакмице.
Foto: Tanjug/AP Photo/Brandon Dill

Košarkaši Denvera poraženi su od Memfisa 125:118 u meču najjače lige protekle noći.

Jedan od najboljih pojedinaca susreta bio je Nikola Jokić, koji je ponovo bio vrlo blizu tripl-dabla. Srpski reprezentativac upisao je 29 poena, 14 skokova i devet asistencija, uz veoma dobar šuterski učinak tokom 39 minuta provedenih na parketu.

U ekipi Denvera istakao se i Kris Braun sa 26 poena, dok je Kemeron Džonson dodao 20. Džamal Marej je imao zapažen učinak sa 19 poena i čak 12 asistencija, čime je dao veliki doprinos u organizaciji igre svog tima.

Na drugoj strani, Memfis je do pobjede predvodio Taj Džerom, koji je bio nadomak tripl-dabla sa 21 poenom, devet skokova i devet asistencija. Važnu ulogu imali su i Olivije-Maksens Prosper sa 19 poena, kao i Dži Dži Džekson koji je dodao 16.

Tok utakmice bio je prilično izjednačen u prvom poluvremenu, gd‌je su se ekipe često smjenjivale u vodstvu. Ipak, u nastavku susreta Memfis je zaigrao čvršće i efikasnije, što im je omogućilo da preuzmu kontrolu i na kraju prekinu niz od osam uzastopnih poraza.

Kada je riječ o stanju na tabeli, Denver trenutno zauzima šestu poziciju u Zapadnoj konferenciji sa učinkom 42-28, a u narednom kolu igraće protiv Toronta. Memfis se nalazi na 11. mjestu sa skorom 24-44 i u sljedećem meču očekuje ih duel protiv Bostona.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nikola Jokić

Denver

Košarka

Komentari (0)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

21

Dodik razgovarao sa jerusalimskim patrijarhom: Svi se mole za smirivanje situacije

12

17

Hapšenje na banjalučkom aerodromu

12

16

Modeli pantalona koji izdužuju figuru

12

14

Dobra vijest za ljubitelje sporta: Od 1. aprila gledajte Evroligu na m:tel-u

12

12

Neke jedete: Iznenađujući proizvodi koji se prave od nafte

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner