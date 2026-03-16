Vladimir Radmanović za ATV: Nikola Jokić je promijenio košarku

Nekadašnji igrač Los Anđeles Lejkersa i brojnih NBA timova prije 13 godina završio je igračku karijeru, poslije koje ga nema previše u medijima. Priznaje i da ne prati redovno sve košarkaške tokove, ali je itekako upućen u partije Nikole Jokića u najjačoj ligi svijeta.

„Suvišno je pričati o Nikoli. On je momak koji je promijenio košarku. Kao što je Majkl Džordan tokom devedesetih promijenio nešto, a potom i Kobi Brajant, Lebron Džejms i Stef Kari. Mislim da su Jokić, Džordan i Kari na cijeli način promijenili igranje košarke. Želim mu da igra što duže, da možemo da uživamo u onome što radi. Mi kao zemlja treba da cijenimo šampione kao što su on, Novak Đoković i slični. Treba da ih čuvamo, ne samo dok igraju, već i kad prestanu da igraju“, rekao je Radmanović za ATV.

Bivši srpski košarkaš dotakao se i teme o velikom broju stranih igrača koji nastupaju za Crvenu zvezdu i Partizan. Radmanović poručuje da nema ništa protiv dolaska inostranih košarkaša, ali da zbog dobrobiti srpske košarke „vječiti rivali“ moraju više pažnje da obrate na domaće mlade snage.

„Nemam nikakav problem sa strancima. Najbolji treba da igraju košarku, ali definitivno da klubovi kao što su Crvena zvezda i Partizan moraju da razmišljaju o budućnosti srpske košarke. Ne može da se napravi igrač u Čačku igrajući našu domaću ligu, ne zato što ih tamo nema, nego da biste mogli da napredujete kao mlad igrač morate da igrate sa najboljima i protiv najboljih. Meni je žao kada vidim da nijedan mladi igrač ne dobija priliku da igra ni za Zvezdu ni za Partizan u Evroligi. To je apsurdno i suludo, jer bez tih mladih igrača nećemo ni imati neku svijetlu budućnost“, rekao je Radmanović.

Tokom minulih nekoliko godina vode se brojne rasprave na temu kvalifikacionih FIBA prozora za najveća reprezentativna takmičenja, a Vladimir Radmanović dijeli mišljenje sa onima koji su mišljenja da su neophodne promjene. Srbija je u nedavnim okršajima protiv Turske doživjela dva poraza i tako sebi zakomplikovala život u borbi za plasman na Mundobasket, a Radmanović kaže da ovakav sistem kvalifikacija nikako ne odgovara „orlovima“.

„Svi igraju košarku. Uvijek imamo velika očekivanja od reprezentacije, što je i normalno s obzirom na rezultate koje smo postizali kroz istoriju. S druge strane vremena se mijenjaju. Sada imamo i ove prozore u kvalifikacijama koji definitivno ne odgovaraju zemljama kao što smo mi. Naši najbolji igrači igraju u NBA i evroligaškim klubovima u kojima je pitanje da li će moći da dobiju dozvolu za nastup. Onda, stalno dolazite u situaciju da se borite za učešće na Svjetskom i Evropskom prvenstvu. Mislim da bi to trebalo da se mijenja. Kao što je ranije bilo, kada osvojite Evropsko prvenstvo idete na Svjetsko prvenstvo ili na Olimpijske igre. Oni koji su postigli neki veći nivo ne treba da igraju prozore. Mnogo je teško pronaći i motiv, konkretno za ove igrače koji sada igraju prozore. Svjesni ste da reprezentacija zavisi od vas, a s druge strane, ukoliko izborite plasman, znate i da vas neće biti na spisku za najveća takmičenja. Nešto treba da se mijenja, a ko će da mijenja i šta – vidjećemo“, izjavio je Radmanović za ATV.