Luka Dončić potvrdio raskid sa Anamarijom Goltes: "Borim se za starateljstvo nad ćerkama"

Luka Dončić okončao je ljubavnu vezu sa svojom vjerenicom Anamarijom Goltes i vodi pravnu bitku za starateljstvo nad njihove dvije ćerke, potvrdila je zvijezda Los Angeles Lakers za ESPN.

NBA zvijezda je sada i javno potvrdio spekulacije da se rastao sa vjerenicom sa kojom je 12 godina u vezi, iz koje imaju dvije ćerke, Gabrijelu i Oliviju.

"Volim svoje ćerke više od ičega. Činio sam sve što mogu da budu sa mnom u SAD tokom sezone, ali to nije bilo moguće. Nedavno sam donio tešku odluku o raskidu svoje veze. Sve što radim je za sreću svojih ćerki. Uvijek ću se boriti da budem sa njima i pružim im najbolji mogući život“, rekao je Slovenac za pomenuti medij.

Anamarija zatražila alimentaciju

Ranije u utorak, TMZ je izvjestio da je Anamarija Goltes od Luke Dončića zatražila alimentaciju i isplatu advokatskih troškova.

Izvori upoznati sa Dončićevom situacijom rekli su za ESPN da je Dončićeva ćerka sa ocem provela samo tri dana prošlog proljeća, dok druga ćerka nikada nije bila u SAD, gdje slovenački košarkaš trenutno živi.

Dodaju i da je Luka Dončić, koji je u avgustu prošle godine potpisao trogodišnje produženje ugovora sa Los Angeles Lakers vrijedno 165 miliona dolara, oduvijek izdržavao svoju porodicu i plaćao sve troškove svojih ćerki. Prva ćerka, Gabrijela, rođena je u novembru 2023. godine, dok je mala Olivia rođena u decembru 2025.

Nesuglasice sa vjerenicom

Kako se dalje navodi, Dončić je izrazio želju da početkom decembra prošle godine povede ćerku Gabrijelu u SAD. Tada je došlo do nesuglasica sa tadašnjom vjerenicom. Ona je pozvala policiju, ali "nisu utvrđeni nikakvi elementi krivičnog djela ili prekršaja" sa Dončićeve strane.

Košarkaš se pojavio u bolnici u Kranj na dan rođenja drugog djeteta, a od tada navodno nije vidio ni novorođenu Oliviju, ni svoju (bivšu) vjerenicu. Navodi se i da je od 26. septembra 2025, kada je stigao u kamp Los Angeles Lakers, svoje ćerke vidio samo dva puta.

Krajem februara podnio je zahtjev sudovima u Slovenija tražeći hitan sastanak sa Gabrijelom i Olivijom.

Podsjetimo, Dončić je zaprosio Anamariju Goltes u julu 2023. godine. Njihova ljubavna veza trajala je od 2016. godine. Glasine o raskidu posljednjih dana pojavile su se u mnogim medijima, a sada je slavni košarkaš i sam potvrdio svoju životnu dramu.