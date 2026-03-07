Ko je bivša vjerenica Luke Dončića? Popularna na mrežama, svi hvale njenu ljepotu

Mediji bruje o NBA zvijezdi Luki Dončić i Anamariji Goltes, modelu iz Slovenije, koji su raskinuli svoju vjeridbu, a javnost je ovu informaciju dočekala s velikim iznenađenjem.

"Anamarija i Luka više nisu zajedno. Svadba je trebalo da bude u julu, ali od toga nema ništa. I njihovo okruženje je pod velikim utiskom, prije samo tri i po mjeseca su dobili drugo d‌jete", rekao je izvor za Telegraf.

Ubrzo nakon toga saznalo se i da je Anamarija napustila Ameriku, te da je sa sobom odvela kćerke koje je dobila s Lukom Dončićem.

Posljednja vijest bila je veliki udarac za njihov ljubavni odnos koji je od samog početka bio skladan i bez javnih skandala.

Ko je Anamarija Goltes?

Anamaria Goltes je diplomirana ekonomistkinja koja se posvetila modeling karijeri. Osim toga je influenserka i fitnes entuzijastkinja koja se proslavila kao d‌jevojka Luke Dončića.

Aktivna je na mrežama i često objavljuje fotografije iz poslovnog i privatnog okruženja.

Pažnju privlači atraktivnim fotografijama u bikiniju i često dobija komplimente na račun fizičkog izgleda.

Ljubavna priča koju su mnogi zavoljeli

Njihova ljubavna priča započela je poznanstvom na Krku, oko 2010. godine, kada je Luka bio u kampu u Hrvatskoj, a, vjerovali ili ne, imali su oko 11-12 godina, kako je otkrio jednom prilikom u emisiji "Headliners with Rachel Nichols".

Zvanično su u vezi bili od od 2016. godine, a vjerili su se 2023. godine, samo par mjeseci prije nego što će postati roditelji d‌jevojčice Gabrijele. Prošle godine su dobili drugo dijete, još jednu kćerkicu – Oliviju, prenosi Superžena.