Ko je bivša vjerenica Luke Dončića? Popularna na mrežama, svi hvale njenu ljepotu

07.03.2026
12:57
Komentari:0
Mediji bruje o NBA zvijezdi Luki Dončić i Anamariji Goltes, modelu iz Slovenije, koji su raskinuli svoju vjeridbu, a javnost je ovu informaciju dočekala s velikim iznenađenjem.
"Anamarija i Luka više nisu zajedno. Svadba je trebalo da bude u julu, ali od toga nema ništa. I njihovo okruženje je pod velikim utiskom, prije samo tri i po mjeseca su dobili drugo djete", rekao je izvor za Telegraf.
Ubrzo nakon toga saznalo se i da je Anamarija napustila Ameriku, te da je sa sobom odvela kćerke koje je dobila s Lukom Dončićem.
Posljednja vijest bila je veliki udarac za njihov ljubavni odnos koji je od samog početka bio skladan i bez javnih skandala.
Anamaria Goltes je diplomirana ekonomistkinja koja se posvetila modeling karijeri. Osim toga je influenserka i fitnes entuzijastkinja koja se proslavila kao djevojka Luke Dončića.
Aktivna je na mrežama i često objavljuje fotografije iz poslovnog i privatnog okruženja.
Pažnju privlači atraktivnim fotografijama u bikiniju i često dobija komplimente na račun fizičkog izgleda.
Njihova ljubavna priča započela je poznanstvom na Krku, oko 2010. godine, kada je Luka bio u kampu u Hrvatskoj, a, vjerovali ili ne, imali su oko 11-12 godina, kako je otkrio jednom prilikom u emisiji "Headliners with Rachel Nichols".
Zvanično su u vezi bili od od 2016. godine, a vjerili su se 2023. godine, samo par mjeseci prije nego što će postati roditelji djevojčice Gabrijele. Prošle godine su dobili drugo dijete, još jednu kćerkicu – Oliviju, prenosi Superžena.
Scena
2 h0
Scena
2 h0
Scena
4 h0
Scena
5 h0
Najnovije
Najčitanije
14
41
14
40
14
36
14
26
14
20
Trenutno na programu