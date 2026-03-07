Otac prijavio sina zbog krađe bankovne kartice

Mladić E. M. (29) iz Bijelog Polja osumnjičen je da je ocu ukrao bankovnu karticu i sa nje skidao novac.

Policija iz Bijelog Polja podnijela je krivičnu prijavu protiv mladića iz tog grada, zbog sumnje da je počinio krivično d‌jelo falsifikovanje i zloupotreba kreditnih kartica i kartica za bezgotovinsko plaćanje.

Krivična prijava podnijeta je protiv E.M. (29) iz Bijelog Polja, koji je, kako se sumnja, pomenuto krivično d‌jelo izvršio na način što je iskoristio nepažnju svog oca, pribavio njegovu bankovnu karticu i u dva navrata sa bankomata jedne poslovne banke podigao novac u ukupnom iznosu od 650 evra – saopštila je Uprava policije Crne Gore.

U saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju, krivična prijava protiv osumnjičenog podnijeta je u redovnom postupku.