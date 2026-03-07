Novak Đoković otkrio tajnu o ćerki Tari koju niko nije znao, ovo svuda radi zbog nje

Izvor:
Telegraf
07.03.2026
15:51
Komentari:0
Novak Đoković se priprema za novu pobjedu u Indijan Velsu, pošto ga ove subote od 22 sata očekuje duel protiv Kamila Majžaka.
U međuvremenu, Novak je podijelio neobičan uvid u porodične rituale koji su se promijenili zahvaljujući njegovoj ćerki Tari, ali i Arini Sabalenki.
Tenis
Sabalenka pala u zagrljaj milijardera: Iza svega se krije bolna i surova priča
Naime, poslije nastupa na Australijan openu, srpski as nije samo odmarao, već je i putovao – njegova prisutnost na Zimskim olimpijskim igrama imala je poseban, porodični razlog.
Novak je priznao da je na umjetničko klizanje otišao zbog ćerke Tare.
- Prvi put u životu sam iskusio Zimsku olimpijadu. Moja ćerka obožava umjetničko klizanje! Sada smo u situaciji da moramo da tražimo klizalište gdje god da se nalazimo. Zabavno je gledati te vrhunske sportiste. Kao profesionalac, imam ogromno poštovanje za nivo na kojem se oni takmiče u zimskim uslovima. To me zaista impresionira. Naravno da kao sportista uvijek imam poštovanja za druge sportiste i ono što rade.
Novak Djokovic talks about his love for the LA Lakers and how impressed he was by the Winter Olympics! ⛸️🏀 pic.twitter.com/kUG1O2R5Gz— Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) March 6, 2026
Za razliku od brata Stefana, koji voli tenis i košarku, Tara pokazuje sklonost ka umjetnosti.
Novak je ranije otkrio da svira violinu, a sada joj se u hobijima pridružilo i klizanje. Ipak, postoji i još jedna strast koja je osvojila Tarino srce – prva teniserka svijeta, Arina Sabalenka.
Novak je podijelio anegdotu koja je nasmijala tenisku javnost: Tara je željela da posjete Arinu u njenom domu kako bi zajedno jele voće.
Najnovije
Najčitanije
20
15
20
10
19
59
19
54
19
53
Trenutno na programu