Novak Đoković otkrio tajnu o ćerki Tari koju niko nije znao, ovo svuda radi zbog nje

Novak Đoković se priprema za novu pobjedu u Indijan Velsu, pošto ga ove subote od 22 sata očekuje duel protiv Kamila Majžaka.

U međuvremenu, Novak je podijelio neobičan uvid u porodične rituale koji su se promijenili zahvaljujući njegovoj ćerki Tari, ali i Arini Sabalenki.

Naime, poslije nastupa na Australijan openu, srpski as nije samo odmarao, već je i putovao – njegova prisutnost na Zimskim olimpijskim igrama imala je poseban, porodični razlog.

Na umjetničko klizanje otišao zbog ćerke

Novak je priznao da je na umjetničko klizanje otišao zbog ćerke Tare.

- Prvi put u životu sam iskusio Zimsku olimpijadu. Moja ćerka obožava umjetničko klizanje! Sada smo u situaciji da moramo da tražimo klizalište gdje god da se nalazimo. Zabavno je gledati te vrhunske sportiste. Kao profesionalac, imam ogromno poštovanje za nivo na kojem se oni takmiče u zimskim uslovima. To me zaista impresionira. Naravno da kao sportista uvijek imam poštovanja za druge sportiste i ono što rade.

Stefan voli tenis i košarku

Za razliku od brata Stefana, koji voli tenis i košarku, Tara pokazuje sklonost ka umjetnosti.

Novak je ranije otkrio da svira violinu, a sada joj se u hobijima pridružilo i klizanje. Ipak, postoji i još jedna strast koja je osvojila Tarino srce – prva teniserka svijeta, Arina Sabalenka.

Novak je podijelio anegdotu koja je nasmijala tenisku javnost: Tara je željela da posjete Arinu u njenom domu kako bi zajedno jele voće.