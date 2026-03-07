Logo
Novak Đoković otkrio tajnu o ćerki Tari koju niko nije znao, ovo svuda radi zbog nje

Telegraf

Telegraf

07.03.2026

15:51

Новак Ђоковић открио тајну о ћерки Тари коју нико није знао, ово свуда ради због ње
Foto: Tanjug / AP / Dita Alangkara

Novak Đoković se priprema za novu pobjedu u Indijan Velsu, pošto ga ove subote od 22 sata očekuje duel protiv Kamila Majžaka.

U međuvremenu, Novak je podijelio neobičan uvid u porodične rituale koji su se promijenili zahvaljujući njegovoj ćerki Tari, ali i Arini Sabalenki.

Арина Сабаленка-10102025

Tenis

Sabalenka pala u zagrljaj milijardera: Iza svega se krije bolna i surova priča

Naime, poslije nastupa na Australijan openu, srpski as nije samo odmarao, već je i putovao – njegova prisutnost na Zimskim olimpijskim igrama imala je poseban, porodični razlog.

Na umjetničko klizanje otišao zbog ćerke

Novak je priznao da je na umjetničko klizanje otišao zbog ćerke Tare.

- Prvi put u životu sam iskusio Zimsku olimpijadu. Moja ćerka obožava umjetničko klizanje! Sada smo u situaciji da moramo da tražimo klizalište gdje god da se nalazimo. Zabavno je gledati te vrhunske sportiste. Kao profesionalac, imam ogromno poštovanje za nivo na kojem se oni takmiče u zimskim uslovima. To me zaista impresionira. Naravno da kao sportista uvijek imam poštovanja za druge sportiste i ono što rade.

Stefan voli tenis i košarku

Za razliku od brata Stefana, koji voli tenis i košarku, Tara pokazuje sklonost ka umjetnosti.

Novak je ranije otkrio da svira violinu, a sada joj se u hobijima pridružilo i klizanje. Ipak, postoji i još jedna strast koja je osvojila Tarino srce – prva teniserka svijeta, Arina Sabalenka.

Novak je podijelio anegdotu koja je nasmijala tenisku javnost: Tara je željela da posjete Arinu u njenom domu kako bi zajedno jele voće.

Tagovi :

Tara Đoković

Novak Đoković

tenis

Arina Sabalenka

