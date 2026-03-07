Logo
Đoković otkrio najteži meč u karijeri

Izvor:

B92

07.03.2026

14:55

Komentari:

0
Новак Ђоковић на Аустралијан опену
Foto: Tanjug/AP

Najbolji srpski teniser Novak Đoković privukao je ogromnu pažnju svojim dolaskom na Masters u Indijan Vels.

Njegovo prisustvo u SAD, gdje je već nekoliko dana, izazvalo je veliko interesovanje, a svaki njegov trening bio je posjećen. Tokom jednog od njih, bio je "intervjuisan" od strane dječaka.

Doku je potpisivao autograme, dječak mu je postavio tri pitanja i dobio detaljne odgovore.

Novakova inspiracija i omiljena hrana

Najprije je otkrio da mu je omiljena hrana voće, a zatim i ko ga je inspirisao da počne da se bavi tenisom.

"Kao klinac sam gledao Pita Samprasa kako osvaja Vimbldon. Pit me je inspirisao i Monika Seleš", rekao je Đoković.

Evo koji meč je Đokoviću bio najteži

Potom je uslijedilo pitanje koji mu je do sada bio najteži meč u karijeri, ali nije imao mnogo dilema:

"Finale Australijan Opena 2012. godine sa Nadalom", odgovorio je Đoković.

Inače, srpski teniser večeras oko 22:00 časa počinje svoj nastup u Indijan Velsu protiv Kamila Majhčaka iz Poljske, prenosi B92.

Novak Đoković

Komentari (0)
