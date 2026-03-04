Pojavile se tvrdnje: Novak Đoković se dvije godine bori s bolešću

Tvrdi ovo "Skandal" pozivajući se na svoje izvore.

Prvi put ovu temu započeo je sam Đoković nakon finala "Australijan Opena".

Iako se vidjelo da sa njim nešto nije u redu, Nole je prvi put odbio da sa novinarima podijeli o čemu se radi i zamolio ih je da o tome ne pričaju.

Kako "Skandal" tvrdi, on je na raznim ispitivanjima i svi testovi pokazuju da je sa njim sve u najboljem redu, ali ipak njegovo tijelo ne reaguje onako kako bi on to želio. Zbog svega toga, on posljednjih godina i traži alternativna rješenja.

Zato je, navodno, posjećivao Bosanske piramide, zato je išao više puta i pod Ostrog, i u Manastir Hilandar.

Stručnjaci alternativne medicine kažu da je Nole pod crnom magijom i da je kod njega u pitanju isključivo uticaj loše energije i da će morati dobro da se očisti njegova aura da bi nastavio dalje. Uprkos svemu, on ne odustaje. Iako nije želio da detaljiše o svojoj bolesti, Nole je ipak ispričao neke činjenice:

"Ne želim da govorim kroz šta prolazim fizički, šta me muči, neću da uzimam od pobjednika, želim da čestitam Karlosu, odlično je igrao i zaslužio pobjedu. Ovo je jedan od najboljih mečeva koje sam igrao, ali težak promašaj, brejk je dobio u bitnom momentu, to je promijenilo momentum i to se desilo. Krivo mi je što nisam mogao da ostanem u osjećaju kao što sam imao u prvom setu. Mnogo toga mi je u glavi, tako je kako je i moram da prihvatim to. Neke stvari su se dešavale zdravstvene koje su nažalost uticale na nagli preokret u energiji i samom osjećaju na terenu. Ne znam, to me je najviše iznerviralo i razočaralo od svega. Naravno, igraš sa brojem jedan – dobiješ, izgubiš – ponosan sam na svoju borbu, ali jako me nervira što se to već često dešavalo u posljednje dvije godine: da se jednostavno u momentu neke stvari dese, dogodi se promena i onda nisam svoj. Mislim, ja sam bio u savršenom stanju, 6:2, sve ide, osjećam loptu i onda nagli pad energije i tako. Moram da budem iskren – gorak je ukus kada se izgubi finale grend slema, pogotovo u ovoj situaciji, sa dosta godina", rekao je Đoković i dodao:

"Poslije tri godine sam igrao slem finale, ne znam kako će Bog da uredi stvari, ali ko zna da li ću imati novu priliku. Stvarno sam bio naoštren, odlično sam krenuo, onda su se neke stvari desile. Zaslužio je pobjedu. Bog ima planove koje ja prihvatam, iako je nekad teško u datom trenutku otvoriti se za to. Imam mnogo više stvari na kojima treba da budem zahvalan, da ne budem gord. Vjerovao sam i uvijek imam viziju da osvajam Gren slem, bilo gdje da igram, ali ne očekujem. Spustio sam očekivanja u posljednjih par godina. Mislim da mi to dozvoljava da imam manje stresa i pritiska. Ne želim da me to pojede. Isto mi prija kada nisam uvijek favorit na Slemovima, to vam daje ekstra motivacije kada dođete do posljednje faze. Uspio sam da dobijem Janika koji je branilac, od kojih sam izgubio posljednjih nekoliko mečeva. Nevjerovatan meč, nevjerovatan uspjeh. Izgubio sam od prvog na svijetu i vjerovatno u budućnosti legendarnog igrača".

"Očekivao sam ovaj osjećaj, da me neće držati konstantno. Znam kako da se nosim sa tom mentalnom klackalicom, želim da budem sa svojom porodicom i to je ono što želim i jedino što hoću, da zagrlim njih i bliske prijatelje", dodao je on.