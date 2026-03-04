Uhapšen policajac, odavao tajne iz prisluškivanih razgovora

Policajac D.O. iz Banjaluke uhapšen je u nastavku akcije ”Zodijak” zbog sumnje da je odao službenu tajnu.

Kako saznaje ATV radi se o krim policajcu zaposlenom u Upravi za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Repubike Srpske. Prema nezvaničnim informacijama osumnjičen je da je odavao informacije iz posebnih istražnih radnji, odnosno prisluškivanja, kolegi Dejanu Ćetojeviću, koji je u okviru akcije uhapšen zbog sumnje da je dilovao kokain.

”D.O. iz Banjaluke uhapšne je u nastavku akcije ”Zodijak” zbog sumnje da je počinio krivično djelo odavanje službene tajne. Imajući u vidu da je D.O. policijski službenik MUP-a Republike Srpske isti će biti suspendovan i protiv njega će biti pokrenut unutrašnji postupak”, saopštila je PU Banjaluka.

Dodaju da će nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta D.O. biti sproveden u Okružno javno tužilaštvu u Banjaluci na dalje postupanje.