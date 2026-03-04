Logo
Uhapšen policajac, odavao tajne iz prisluškivanih razgovora

Ognjen Matavulj

04.03.2026

14:57

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka
Foto: ATV

Policajac D.O. iz Banjaluke uhapšen je u nastavku akcije ”Zodijak” zbog sumnje da je odao službenu tajnu.

Kako saznaje ATV radi se o krim policajcu zaposlenom u Upravi za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Repubike Srpske. Prema nezvaničnim informacijama osumnjičen je da je odavao informacije iz posebnih istražnih radnji, odnosno prisluškivanja, kolegi Dejanu Ćetojeviću, koji je u okviru akcije uhapšen zbog sumnje da je dilovao kokain.

Акција Зодијак

Hronika

Akcija ”Zodijak”: Policajac iz Banjaluke osumnjičen za dilovanje kokaina

”D.O. iz Banjaluke uhapšne je u nastavku akcije ”Zodijak” zbog sumnje da je počinio krivično djelo odavanje službene tajne. Imajući u vidu da je D.O. policijski službenik MUP-a Republike Srpske isti će biti suspendovan i protiv njega će biti pokrenut unutrašnji postupak”, saopštila je PU Banjaluka.

Dodaju da će nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta D.O. biti sproveden u Okružno javno tužilaštvu u Banjaluci na dalje postupanje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Akcija Zodijak

uhapšen policajac

policajac odavao tajne

prisluškivanje

