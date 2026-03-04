Uhapšen policajac, odavao tajne iz prisluškivanih razgovora

Autor:Ognjen Matavulj
04.03.2026
14:57
Komentari:0
Policajac D.O. iz Banjaluke uhapšen je u nastavku akcije ”Zodijak” zbog sumnje da je odao službenu tajnu.
Kako saznaje ATV radi se o krim policajcu zaposlenom u Upravi za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Repubike Srpske. Prema nezvaničnim informacijama osumnjičen je da je odavao informacije iz posebnih istražnih radnji, odnosno prisluškivanja, kolegi Dejanu Ćetojeviću, koji je u okviru akcije uhapšen zbog sumnje da je dilovao kokain.
Hronika
Akcija ”Zodijak”: Policajac iz Banjaluke osumnjičen za dilovanje kokaina
”D.O. iz Banjaluke uhapšne je u nastavku akcije ”Zodijak” zbog sumnje da je počinio krivično djelo odavanje službene tajne. Imajući u vidu da je D.O. policijski službenik MUP-a Republike Srpske isti će biti suspendovan i protiv njega će biti pokrenut unutrašnji postupak”, saopštila je PU Banjaluka.
Dodaju da će nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta D.O. biti sproveden u Okružno javno tužilaštvu u Banjaluci na dalje postupanje.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
16
54
16
46
16
43
16
42
16
30
Trenutno na programu